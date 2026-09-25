Британія збереже санкції проти Усманова та Фрідмана після рішення ЄС

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що не погоджується з рішенням Європейського Союзу скасувати санкції щодо російських мільярдерів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Про це агентству Bloomberg розповіли джерела, обізнані із ситуацією, пише Цензор.НЕТ.

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Бернем заявив про збереження британських санкцій

За словами співрозмовників агентства, Бернем висловив цю позицію під час зустрічі із Зеленським на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку цього тижня.

Британський прем’єр також повідомив українському президенту, що Велика Британія не скасовуватиме санкції проти Усманова та Фрідмана.

За даними джерел, Бернем заявив, що союзники України мають і надалі зберігати санкції, щоб чинити тиск на Росію з метою припинення війни.

У повідомленні Даунінг-стріт про зустріч Бернема із Зеленським рішення ЄС щодо Усманова та Фрідмана не згадувалося. Водночас у ньому зазначалося про необхідність продовжувати посилювати тиск на Росію за допомогою санкцій, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

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Усманов та Фрідман залишилися під санкціями Британії

Критика рішення ЄС стала одним із випадків розбіжностей між Великою Британією та Європейським Союзом щодо санкцій проти Росії. Раніше ці обмеження здебільшого узгоджувалися після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Алішер Усманов та Михаїл Фрідман мали інтереси у Великій Британії. Усманов відомий своїми інвестиціями у лондонський футбольний клуб Арсенал, з якого він вийшов у 2018 році. Фрідман переїхав до Лондона у 2013 році, але залишив країну після запровадження проти нього санкцій.

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