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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Перми: вспыхнул масштабный пожар. ВИДЕО+ФОТО

Утром 25 сентября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Перми (РФ). После удара на территории предприятия разразился масштабный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

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По предварительным данным, в результате атаки на предприятии была повреждена установка АВТ-5.

Российские власти не комментировали атаку и не сообщали о последствиях.

Отмечается, что местные жители сообщают о масштабном пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Башкортостан: вероятно, в районе Уфимского НПЗ дым. ФОТО

Первые последствия атаки

БПЛА атаковали Пермь: горит НПЗ
БПЛА атаковали Пермь: горит НПЗ
БПЛА атаковали Пермь: горит НПЗ
БПЛА атаковали Пермь: горит НПЗ
БПЛА атаковали Пермь: горит НПЗ
БПЛА атаковали Пермь: горит НПЗ
БПЛА атаковали Пермь: горит НПЗ
БПЛА атаковали Пермь: горит НПЗ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Севастополе заявили об уменьшении атак дронов после прибытия останков, которые оккупанты называют мощами Донского, - росСМИ

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НПЗ (720) Удары по РФ (1288) Пермский край РФ (21)
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Топ комментарии
+16
Подяка нашим Воїнам 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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25.09.2026 07:17 Ответить
+11
от тільки поремонтували АВТ-5 (на яку припадає майже 34% потужності цього заводу) після удару 29 липня, і от знов.
АВТ-4, на яку припадає майже 40% потужності цього заводу, поки що у ремонті після удару 21 серпня. Як тльки на колонах АВТ-4 зявляться теплові сигнатури, то прилетить і туди знов. У москві бензину теж не буде.
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25.09.2026 07:41 Ответить
+10
темп нормальний, в цьому місяці це вже тринадята атака на НПЗ, а ціна дизпалива у Каліфорнії зрівнялась з київськими цінами.
6 вересня - Рязанський НПЗ
7 вересня - Ільський НПЗ, Пермський НПЗ
11 вересня - Волгоградський НПЗ та Саратовський НПЗ
13 вересня - «Славянск-ЭКО» та ТАНЕКО
15 вересня - Сизранський НПЗ
17 вересня - ЯНОС
20 вересня - МНПЗ
21 вересня - НПЗ «Башнефть-Новойл»
22 вересня - Куйбишевський НПЗ
25 вересня - Пермський НПЗ
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25.09.2026 08:02 Ответить

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