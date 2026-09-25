5 937 71
БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Перми: вспыхнул масштабный пожар. ВИДЕО+ФОТО
Утром 25 сентября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Перми (РФ). После удара на территории предприятия разразился масштабный пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.
По предварительным данным, в результате атаки на предприятии была повреждена установка АВТ-5.
Российские власти не комментировали атаку и не сообщали о последствиях.
Отмечается, что местные жители сообщают о масштабном пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода.
Первые последствия атаки
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
АВТ-4, на яку припадає майже 40% потужності цього заводу, поки що у ремонті після удару 21 серпня. Як тльки на колонах АВТ-4 зявляться теплові сигнатури, то прилетить і туди знов. У москві бензину теж не буде.
6 вересня - Рязанський НПЗ
7 вересня - Ільський НПЗ, Пермський НПЗ
11 вересня - Волгоградський НПЗ та Саратовський НПЗ
13 вересня - «Славянск-ЭКО» та ТАНЕКО
15 вересня - Сизранський НПЗ
17 вересня - ЯНОС
20 вересня - МНПЗ
21 вересня - НПЗ «Башнефть-Новойл»
22 вересня - Куйбишевський НПЗ
25 вересня - Пермський НПЗ