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БпЛА атакували нафтопереробний завод у Пермі: спалахнула масштабна пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вранці 25 вересня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Пермі (РФ). Після удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.
За попередніми даними, внаслідок атаки на підприємстві було пошкоджено установку АВТ-5.
Російська влада атаку не коментувала та про наслідки не повідомляла.
Зазначається, що місцеві повідомляють про масштабну пожежу на території нафтопереробного заводу.
Перші наслідки атаки
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АВТ-4, на яку припадає майже 40% потужності цього заводу, поки що у ремонті після удару 21 серпня. Як тльки на колонах АВТ-4 зявляться теплові сигнатури, то прилетить і туди знов. У москві бензину теж не буде.
6 вересня - Рязанський НПЗ
7 вересня - Ільський НПЗ, Пермський НПЗ
11 вересня - Волгоградський НПЗ та Саратовський НПЗ
13 вересня - «Славянск-ЭКО» та ТАНЕКО
15 вересня - Сизранський НПЗ
17 вересня - ЯНОС
20 вересня - МНПЗ
21 вересня - НПЗ «Башнефть-Новойл»
22 вересня - Куйбишевський НПЗ
25 вересня - Пермський НПЗ