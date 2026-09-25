БпЛА атакували нафтопереробний завод у Пермі: спалахнула масштабна пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці 25 вересня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Пермі (РФ). Після удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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За попередніми даними, внаслідок атаки на підприємстві було пошкоджено установку АВТ-5.

Російська влада атаку не коментувала та про наслідки не повідомляла.

Зазначається, що місцеві повідомляють про масштабну пожежу на території нафтопереробного заводу.

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Перші наслідки атаки

















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