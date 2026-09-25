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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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БпЛА атакували нафтопереробний завод у Пермі: спалахнула масштабна пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці 25 вересня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Пермі (РФ). Після удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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За попередніми даними, внаслідок атаки на підприємстві було пошкоджено установку АВТ-5.

Російська влада атаку не коментувала та про наслідки не повідомляла.

Зазначається, що місцеві повідомляють про масштабну пожежу на території нафтопереробного заводу.

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Перші наслідки атаки

БпЛА атакували Пермь: горить НПЗ
БпЛА атакували Пермь: горить НПЗ
БпЛА атакували Пермь: горить НПЗ
БпЛА атакували Пермь: горить НПЗ
БпЛА атакували Пермь: горить НПЗ
БпЛА атакували Пермь: горить НПЗ
БпЛА атакували Пермь: горить НПЗ
БпЛА атакували Пермь: горить НПЗ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У окупованому Севастополі заявили про зменшення атак дронів після прибуття останків, які окупанти називають мощами Донського, - росЗМІ

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НПЗ (865) Удари по РФ (1336) Пермський край РФ (22)
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Топ коментарі
+16
Подяка нашим Воїнам 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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25.09.2026 07:17 Відповісти
+11
от тільки поремонтували АВТ-5 (на яку припадає майже 34% потужності цього заводу) після удару 29 липня, і от знов.
АВТ-4, на яку припадає майже 40% потужності цього заводу, поки що у ремонті після удару 21 серпня. Як тльки на колонах АВТ-4 зявляться теплові сигнатури, то прилетить і туди знов. У москві бензину теж не буде.
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25.09.2026 07:41 Відповісти
+10
темп нормальний, в цьому місяці це вже тринадята атака на НПЗ, а ціна дизпалива у Каліфорнії зрівнялась з київськими цінами.
6 вересня - Рязанський НПЗ
7 вересня - Ільський НПЗ, Пермський НПЗ
11 вересня - Волгоградський НПЗ та Саратовський НПЗ
13 вересня - «Славянск-ЭКО» та ТАНЕКО
15 вересня - Сизранський НПЗ
17 вересня - ЯНОС
20 вересня - МНПЗ
21 вересня - НПЗ «Башнефть-Новойл»
22 вересня - Куйбишевський НПЗ
25 вересня - Пермський НПЗ
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25.09.2026 08:02 Відповісти

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