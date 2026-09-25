Видео с обысками у бывшего главы АОЗ и коробками с деньгами - это фейк, созданный ИИ, - НАБУ
В НАБУ прокомментировали видео о якобы проводимых обысках у бывшего главы Агентства оборонных закупок.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро, передает Цензор.НЕТ.
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На видео намеренно демонстрируются коробки с деньгами и провокационной надписью.
"Этот ролик — фейк, созданный с помощью ИИ. Подобныематериалы являются ярким свидетельством того, как новейшие инструменты искусственного интеллекта все чаще используются врагом для информационной войны. Их главная цель — дискредитация независимых антикоррупционных органов, подрыв доверия к государственным институтам и нанесение ущерба имиджу Украины", — подчеркнули в НАБУ.
В Бюро призвали не распространять сомнительные "сенсации" и доверять только официальным источникам.
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