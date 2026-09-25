Відео з обшуками в ексголови АОЗ та коробками з грошима - це фейк, створений ШІ, - НАБУ

У НАБУ прокоментували відео про нібито обшуки в ексголови Агенції оборонних закупівель.

Про це повідомила пресслужба Бюро, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На відео навмисно демонструють коробки з грошима та провокативним написом.

"Цей ролик — фейк, створений за допомогою ШІ. Подібні матеріали є яскравим свідченням того, як новітні інструменти штучного інтелекту дедалі частіше використовуються ворогом для інформаційної війни. Їхня головна мета — дискредитація незалежних антикорупційних органів, підрив довіри до державних інституцій та завдання шкоди іміджу України", - наголосили у НАБУ.

У Бюро закликали не поширювати сумнівні "сенсації" та довіряти лише офіційним джерелам.

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