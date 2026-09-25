Украина привлекла более $2,1 млрд в Фонд поддержки энергетики: средства направляются на оборудование и подготовку к зиме, - Минэнерго
За последние три года Украина привлекла более 2,1 млрд долларов в Фонд поддержки энергетики. Помощь партнеров направляется на обеспечение энергетического сектора необходимым оборудованием и подготовку к предстоящей зиме с учетом различных сценариев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Министерстве энергетики Украины.
По данным Минэнерго, международную поддержку украинскому энергетическому сектору в настоящее время оказывают более 40 стран, присоединившихся к так называемому энергетическому Рамштайну.
Только в 2026 году партнеры предоставили Украине 545 млн долларов. Еще 305 млн евро составляют подтвержденные обязательства по дальнейшей помощи.
С начала работы Фонда поддержки энергетики в Украину также поступило более 33 тыс. тонн необходимого энергетического оборудования.
Отдельным приоритетом при подготовке к следующему отопительному сезону остается защита энергетической инфраструктуры. Речь идет об усилении противовоздушной обороны, средствах радиоэлектронной борьбы и инженерно-технических решениях.
В Минэнерго сообщили, что уже завершено строительство около 200 сооружений второго уровня противодроновой защиты.
"Чётко понимаем планы врага и готовим на них эффективные ответы", — подчеркнули в ведомстве.
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, спецслужбы Украины получили российские документы с планами зимней кампании ударов по энергетике страны — с перечнем объектов, количеством и видами оружия.
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