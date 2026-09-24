Украина знает точный план России по атакам на нашу энергетику зимой, - Шмыгаль
Спецслужбы Украины получили российские документы с планами зимней кампании ударов по энергетике страны — с перечнем объектов, количеством и видами оружия.
Об этом рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.
О планах России
По его словам, Россия готовит комплексные удары по Украине: от теплоснабжения до водоснабжения, водоотведения, уничтожения нашей генерации, уничтожения интерконнекторов.
"На прошлой неделе мы получили от наших спецслужб материалы, которые они получили с российской стороны - стратегия действий российских террористов на эту зиму. Она поразила партнеров, как и нас, своим цинизмом, таким холодным террористическим расчетом того, как уничтожать нашу энергетику", - рассказал Шмыгаль.
"Там два больших документа, очень холодно, очень четко прописанные. С таблицами, с количеством оружия, необходимого для каждого объекта, чтобы его уничтожить. Виды оружия - от баллистических ракет до реактивных и обычных дронов. Все рассчитано, наряды (они так их называют) на каждый объект расписаны. Мы понимаем, как они будут действовать", - отметил министр.
- По словам Шмыгаля, у врага есть и отдельные планы в отношении крупных городов - Киева, Харькова, Одессы и других городов-миллионников.
Как Украина готовится к зиме
Министр сообщил, что уже построено более 200 капитальных бетонных сооружений ("шелтеров") над объектами, которые россияне определили как приоритетные цели. Также устанавливаются предетонационные экраны и сетки против FPV-дронов.
По словам Шмыгаля, Украина также работает с партнерами над закупкой и накоплением оборудования для быстрого ремонта в случае атак. В то же время министр признал, что защитить всю энергетику "бетонным куполом" невозможно.
"Безусловно, ПВО сегодня обеспечивает 90% защиты. Но при тысячах ракет и дронов даже 10% - это больно", — подчеркнул он.
Об ответе России
Шмыгаль выразил уверенность, что Украина достойно переживет следующую зиму, а в ответ на вражеские атаки будет продолжать наносить собственные удары вглубь территории РФ.
"Наши удары, если враг будет атаковать нас, будут продолжаться. России будет больно. Безусловно, мы готовимся к этой зиме совсем иначе, чем готовились к прошлой. Мы говорим, что эта зима станет испытанием, но мы его точно пройдем", - резюмировал министр.
- Шмыгаль также заявил, что Украина готова обсуждать комплексное перемирие - одновременно энергетическое и морское. По его словам, это позволит восстановить зерновой коридор и обеспечить продовольственную безопасность.
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У поєднанні з НАБУ та САП це ******* нинішньої влади.
Тому краще голод та холод для українців ніж втрата влади та свободи Зеленським та СН ще до виборів.