Україна знає точний план Росії щодо атак на нашу енергетику взимку, - Шмигаль

Спецслужби України отримали російські документи з планами зимової кампанії ударів по енергетиці держави — з переліком об'єктів, кількістю та видами зброї.

Про це розповів міністр енергетики Денис Шмигаль в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

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Про плани Росії

За його словами, Росія готує комплексні удари по Україні: від постачання тепла до постачання води, водовідведення, знищення нашої генерації, знищення інтерконекторів.

"Минулого тижня ми отримали від наших спецслужб матеріали, які вони отримали з російської сторони — стратегія дій російських терористів на цю зиму. Вразило партнерів, як і нас, своїм цинізмом, таким холодним терористичним розрахунком того, як знищувати нашу енергетику", — розповів Шмигаль.

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"Там два великі документи, дуже холодно, дуже чітко прописані. З таблицями, з кількістю зброї, яка необхідна на кожен об'єкт, щоб його знищити. Види зброї — від балістичних ракет до реактивних та звичайних дронів. Все розраховано, наряди (вони так їх називають) на кожен об'єкт розписані. Ми розуміємо, як вони будуть діяти", — зазначив міністр.

За словами Шмигаля, у ворога є й окремі плани щодо великих міст — Києва, Харкова, Одеси та інших міст-мільйонників.

Як Україна готується до зими

Міністр повідомив, що вже збудовано понад 200 капітальних бетонних споруд ("шелтерів") над об'єктами, які росіяни визначили як пріоритетні цілі. Також установлюють предетонаційні екрани та сітки проти FPV-дронів.

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За словами Шмигаля, Україна також працює з партнерами над закупівлею та накопиченням обладнання для швидкого ремонту в разі атак. Водночас міністр визнав, що захистити всю енергетику "бетонним куполом" неможливо.

"Безумовно, ППО сьогодні дає 90% захисту. Але при тисячах ракет і дронів, навіть 10% — це боляче", — наголосив він.

Про відповідь Росії

Шмигаль висловив упевненість, що Україна гідно пройде наступну зиму, а у відповідь на ворожі атаки продовжуватиме власні удари углиб території РФ.

"Наші діпстрайки, якщо ворог атакуватиме нас, будуть продовжуватися. Росії буде боляче. Безумовно, ми готуємось до цієї зими зовсім по-іншому, ніж були готові до минулої. Ми говоримо, що ця зима буде випробуванням, але ми його точно пройдемо", — резюмував міністр.

Шмигаль також заявив, що Україна готова обговорювати комплексне перемир’я — одночасно енергетичне та морське. За його словами, це дозволить відновити зерновий коридор і забезпечити продовольчу безпеку.

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