Енергетичний Рамштайн: Україні потрібно ще 400 млн євро на енергетику, - Шмигаль

У Парижі відбулася п’ята міністерська зустріч Координаційної групи G7+ з питань енергетики України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у телеграм-каналі.

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Партнерів попередили про плани Росії

За словами Шмигаля, партнери отримали інформацію української розвідки про плани Росії щодо обстрілів енергетичної інфраструктури.

Україна працює над захистом енергетичних об’єктів. Зокрема, посилюється протиповітряна оборона та інженерний захист.

Для посилення ППО Україна потребує підтримки союзників, зокрема ракет для систем протиповітряної оборони.

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Цього року планують відновити та збудувати понад 10 ГВт потужностей.

Також Україна продовжує модернізацію енергетичної системи та її інтеграцію до європейського енергетичного простору.

"Ми будуємо більш децентралізовану, захищену та гнучку систему. Продовжуємо реформи щодо незалежності регулятора, балансуючого ринку, TEN-E та ядерної безпеки", - зазначив Шмигаль.

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Фонду енергетики потрібно ще 400 млн євро

За словами міністра, з липня цього року до Фонду підтримки енергетики України надійшло понад 218 млн євро.

Ще близько 307 млн євро підтримки було оголошено. Водночас потреби України залишаються значними.

До кінця року необхідно залучити ще щонайменше 400 млн євро, - наголосив Шмигаль.

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Раніше президент США Дональд Трамп заявив про домовленість України та Росії утримуватися від ударів по об’єктах енергетичного сектору.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури.

16 вересня Зеленський заявив, що домовленості про енергетичне перемир’я з Росією наразі немає. Водночас Україна готова до такого перемир’я за умови припинення російських атак на енергетичні об’єкти.

У Міністерстві закордонних справ також повідомили, що Україна очікує від Росії список об’єктів, на які поширюватиметься дія енергетичного перемир’я.