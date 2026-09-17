Энергетический Рамштайн: Украине нужно ещё 400 млн евро на энергетику, - Шмыгаль

В Париже состоялась пятая министерская встреча Координационной группы G7+ по вопросам энергетики Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Партнеров предупредили о планах России

По словам Шмыгаля, партнеры получили информацию украинской разведки о планах России по обстрелам энергетической инфраструктуры.

Украина работает над защитой энергетических объектов. В частности, усиливается противовоздушная оборона и инженерная защита.

Для усиления ПВО Украина нуждается в поддержке союзников, в частности в ракетах для систем противовоздушной обороны.

Читайте: На ЧАЭС заработала солнечная электростанция мощностью 2 МВт, – Шмыгаль

В этом году планируется восстановить и построить более 10 ГВт мощностей.

Также Украина продолжает модернизацию энергетической системы и её интеграцию в европейское энергетическое пространство.

"Мы строим более децентрализованную, защищенную и гибкую систему. Продолжаем реформы, касающиеся независимости регулятора, балансирующего рынка, TEN-E и ядерной безопасности", - отметил Шмыгаль.

Читайте: Германия внесет дополнительные 250 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, - Шмыгаль

Фонду энергетики требуется еще 400 млн евро

По словам министра, с июля этого года в Фонд поддержки энергетики Украины поступило более 218 млн евро.

Еще около 307 млн евро поддержки было объявлено. В то же время потребности Украины остаются значительными.

До конца года необходимо привлечь еще не менее 400 млн евро, - подчеркнул Шмыгаль.

Читайте также: Сколько денег предусмотрено на энергетику в бюджете Украины на следующий год. ИНФОГРАФИКА

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о договоренности Украины и России воздерживаться от ударов по объектам энергетического сектора.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предложила партнерам обеспечить такую договоренность с Россией, которая остановит уничтожение критической инфраструктуры.

16 сентября Зеленский заявил, что договоренности об энергетическом перемирии с Россией пока нет. В то же время Украина готова к такому перемирию при условии прекращения российских атак на энергетические объекты.

В Министерстве иностранных дел также сообщили, что Украина ожидает от России список объектов, на которые будет распространяться действие энергетического перемирия.