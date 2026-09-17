Энергетический Рамштайн: Украине нужно ещё 400 млн евро на энергетику, - Шмыгаль
В Париже состоялась пятая министерская встреча Координационной группы G7+ по вопросам энергетики Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
Партнеров предупредили о планах России
По словам Шмыгаля, партнеры получили информацию украинской разведки о планах России по обстрелам энергетической инфраструктуры.
Украина работает над защитой энергетических объектов. В частности, усиливается противовоздушная оборона и инженерная защита.
Для усиления ПВО Украина нуждается в поддержке союзников, в частности в ракетах для систем противовоздушной обороны.
В этом году планируется восстановить и построить более 10 ГВт мощностей.
Также Украина продолжает модернизацию энергетической системы и её интеграцию в европейское энергетическое пространство.
"Мы строим более децентрализованную, защищенную и гибкую систему. Продолжаем реформы, касающиеся независимости регулятора, балансирующего рынка, TEN-E и ядерной безопасности", - отметил Шмыгаль.
Фонду энергетики требуется еще 400 млн евро
По словам министра, с июля этого года в Фонд поддержки энергетики Украины поступило более 218 млн евро.
Еще около 307 млн евро поддержки было объявлено. В то же время потребности Украины остаются значительными.
До конца года необходимо привлечь еще не менее 400 млн евро, - подчеркнул Шмыгаль.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о договоренности Украины и России воздерживаться от ударов по объектам энергетического сектора.
Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предложила партнерам обеспечить такую договоренность с Россией, которая остановит уничтожение критической инфраструктуры.
16 сентября Зеленский заявил, что договоренности об энергетическом перемирии с Россией пока нет. В то же время Украина готова к такому перемирию при условии прекращения российских атак на энергетические объекты.
В Министерстве иностранных дел также сообщили, что Украина ожидает от России список объектов, на которые будет распространяться действие энергетического перемирия.
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