Україна залучила понад $2,1 млрд до Фонду підтримки енергетики: кошти спрямовують на обладнання та підготовку до зими, - Міненерго

За останні три роки Україна залучила понад 2,1 млрд доларів до Фонду підтримки енергетики. Допомога партнерів спрямовується на забезпечення енергетичного сектору необхідним обладнанням та підготовку до наступної зими за різними сценаріями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в Міністерстві енергетики України.

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За даними Міненерго, міжнародну підтримку українського енергетичного сектору нині надають понад 40 країн, які долучилися до так званого енергетичного Рамштайну.

Лише у 2026 році партнери надали Україні 545 млн доларів. Ще 305 млн євро становлять підтверджені зобов’язання щодо подальшої допомоги.

Від початку роботи Фонду підтримки енергетики в Україну також надійшло понад 33 тис. тонн необхідного енергетичного обладнання.

Окремим пріоритетом під час підготовки до наступного опалювального сезону залишається захист енергетичної інфраструктури. Йдеться про посилення протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби та інженерно-технічні рішення.

У Міненерго повідомили, що вже завершено близько 200 споруд другого рівня протидронового захисту.

"Чітко розуміємо плани ворога та готуємо на них ефективні відповіді", – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, спецслужби України отримали російські документи з планами зимової кампанії ударів по енергетиці держави - з переліком об'єктів, кількістю та видами зброї.

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