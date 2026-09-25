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Новости Отношения Украины и Казахстана
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17 военнослужащих унесло в Каспийское море во время учений в Казахстане: 14 погибли, большинство из них - срочники

14 военнослужащих погибли во время учений в Казахстане
Фото: міноборони Казахстану

В Мангистауской области Казахстана во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море, 14 из них погибли.

Об этом сообщило министерство обороны страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Медуза".

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Подробности

Как отмечается, это произошло 24 сентября. Военные выполняли учебно-боевые задачи на побережье, когда "внезапно ухудшилась погода и усилился ветер".

Сообщается, что сегодня, 25 сентября, поиски военных были завершены. Троих из них спасли. Одного из пострадавших доставили в больницу. Среди погибших — старший лейтенант, сержант и 12 матросов-срочников.

Для расследования происшествия и оказания помощи семьям погибших создана правительственная комиссия. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения. 25 сентября в Казахстане объявили днем траура по погибшим.

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Что предшествовало

22 сентября Минобороны Казахстана объявило, что "в казахстанском секторе Каспийского моря" начались военные учения "Защита Каспия-2026". В них задействованы более 500 военнослужащих, боевые корабли и береговые подразделения Вооруженных сил Казахстана.

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Топ комментарии
+11
То ж казахи а не кацапи.
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25.09.2026 12:55 Ответить
+9
Раптово погіршилась погода. Ага. Навчання були сплановані саме на цей день, значне погіршення погоди не є вагомою причиною переробляти план, який підписаний, погоджений і завірений цілим натовпом начальників різної ваги. Результат - трагедія. Те саме і в нас було, коли у Харкові несправний літак не став вагомою причиною міняти заплановані льотні навчання і загинув цілий взвод курсантів.
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25.09.2026 12:55 Ответить
+8
Невже ніумєлі плавать ?

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25.09.2026 12:43 Ответить

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