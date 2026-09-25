17 військових віднесло в Каспійське море під час навчань у Казахстані: 14 загинули, більшість із них - строковики

Фото: міноборони Казахстану

У Мангістауській області Казахстану під час військово-морських навчань 17 військових віднесло до Каспійського моря, 14 із них загинули.

Про це повідомило міністерство оборони країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза".

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Подробиці

Як зазначається, це сталося 24 вересня. Військові виконували навчально-бойові завдання на узбережжі, коли "раптово погіршилася погода та посилився вітер".

Повідомляється, що сьогодні, 25 вересня, пошуки військових були завершені. Трьох із них врятували. Одного з постраждалих доправили до лікарні. Серед загиблих - старший лейтенант, сержант та 12 матросів-строковиків.

Для розслідування події та допомоги сім'ям загиблих створено урядову комісію. Порушено кримінальну справу за статтями про недбале ставлення до служби та порушення правил кораблеводіння. 25 вересня оголосили в Казахстані днем ​​жалоби за загиблими.

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Що передувало

22 вересня Міноборони Казахстану оголосило, що "в казахстанському секторі Каспійського моря" розпочалися військові навчання "Захист Каспію-2026". У них задіяли понад 500 військових, бойові кораблі та берегові підрозділи Збройних сил Казахстану.

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