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Новини Відносини України та Казахстану
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17 військових віднесло в Каспійське море під час навчань у Казахстані: 14 загинули, більшість із них - строковики

14 військових загинули підчас навчань у Казахстані
Фото: міноборони Казахстану

У Мангістауській області Казахстану під час військово-морських навчань 17 військових віднесло до Каспійського моря, 14 із них загинули.

Про це повідомило міністерство оборони країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза".

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Подробиці

Як зазначається, це сталося 24 вересня. Військові виконували навчально-бойові завдання на узбережжі, коли "раптово погіршилася погода та посилився вітер".

Повідомляється, що сьогодні, 25 вересня, пошуки військових були завершені. Трьох із них врятували. Одного з постраждалих доправили до лікарні. Серед загиблих - старший лейтенант, сержант та 12 матросів-строковиків.

Для розслідування події та допомоги сім'ям загиблих створено урядову комісію. Порушено кримінальну справу за статтями про недбале ставлення до служби та порушення правил кораблеводіння. 25 вересня оголосили в Казахстані днем ​​жалоби за загиблими.

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Що передувало

22 вересня Міноборони Казахстану оголосило, що "в казахстанському секторі Каспійського моря" розпочалися військові навчання "Захист Каспію-2026". У них задіяли понад 500 військових, бойові кораблі та берегові підрозділи Збройних сил Казахстану.

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Казахстан (600) військові навчання (2864)
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Топ коментарі
+11
То ж казахи а не кацапи.
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25.09.2026 12:55 Відповісти
+9
Раптово погіршилась погода. Ага. Навчання були сплановані саме на цей день, значне погіршення погоди не є вагомою причиною переробляти план, який підписаний, погоджений і завірений цілим натовпом начальників різної ваги. Результат - трагедія. Те саме і в нас було, коли у Харкові несправний літак не став вагомою причиною міняти заплановані льотні навчання і загинув цілий взвод курсантів.
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25.09.2026 12:55 Відповісти
+8
Невже ніумєлі плавать ?

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25.09.2026 12:43 Відповісти

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