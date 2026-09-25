17 військових віднесло в Каспійське море під час навчань у Казахстані: 14 загинули, більшість із них - строковики
У Мангістауській області Казахстану під час військово-морських навчань 17 військових віднесло до Каспійського моря, 14 із них загинули.
Про це повідомило міністерство оборони країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза".
Подробиці
Як зазначається, це сталося 24 вересня. Військові виконували навчально-бойові завдання на узбережжі, коли "раптово погіршилася погода та посилився вітер".
Повідомляється, що сьогодні, 25 вересня, пошуки військових були завершені. Трьох із них врятували. Одного з постраждалих доправили до лікарні. Серед загиблих - старший лейтенант, сержант та 12 матросів-строковиків.
Для розслідування події та допомоги сім'ям загиблих створено урядову комісію. Порушено кримінальну справу за статтями про недбале ставлення до служби та порушення правил кораблеводіння. 25 вересня оголосили в Казахстані днем жалоби за загиблими.
Що передувало
22 вересня Міноборони Казахстану оголосило, що "в казахстанському секторі Каспійського моря" розпочалися військові навчання "Захист Каспію-2026". У них задіяли понад 500 військових, бойові кораблі та берегові підрозділи Збройних сил Казахстану.
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