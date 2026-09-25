В воскресенье, 27 сентября, граждане Швейцарии на референдуме будут решать, следует ли закрепить в конституции страны более жесткое определение нейтралитета. В случае одобрения инициативы Берн фактически не сможет вводить санкции против России без решения Совета Безопасности ООН, где у РФ есть право вето.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, голосование также касается возможностей Швейцарии сотрудничать с военными альянсами, в частности с НАТО. Исключением предусмотрена ситуация, когда сама страна подвергнется нападению или столкнётся с непосредственной угрозой.

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"Это не голосование против нейтралитета — нейтралитет пользуется широкой поддержкой. Речь идет о том, что именно означает нейтралитет", — пояснил профессор европейской политики Бернского университета Фабио Вассерфаллен.

В настоящее время швейцарское правительство обладает определенной свободой действий в толковании нейтралитета. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Швейцария в значительной степени присоединялась к санкциям Европейского Союза против Москвы. Именно эта практика вызвала возражения сторонников более строгого нейтралитета.

"Сейчас у правительства есть определенное пространство для маневра, и оно им пользуется. Вопрос этого референдума заключается в том, считают ли люди это хорошим или следует установить более строгие рамки в отношении нейтралитета", — отметил Вассерфаллен.

Опросы, проведенные в сентябре, показали, что почти две трети швейцарских избирателей выступают против предложенного более жесткого определения нейтралитета.

В то же время в ноябре швейцарцев ждет еще одно голосование, связанное с политикой нейтралитета. Избирателям предложат определиться с правилами экспорта оружия — в частности, разрешить ли поставки вооружений определенной группе из 25 преимущественно западных государств, даже если они участвуют в военном конфликте.

В случае одобрения такое изменение может укрепить оборонные связи Швейцарии с западными странами и расширить экспортные возможности швейцарской оборонной промышленности.

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