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В Швейцарии проведут референдум о более жестком нейтралитете: его одобрение сделает невозможным введение санкций против РФ без решения Совбеза ООН

Швейцария проведет референдум по вопросу ужесточения нейтралитета и санкций против России

В воскресенье, 27 сентября, граждане Швейцарии на референдуме будут решать, следует ли закрепить в конституции страны более жесткое определение нейтралитета. В случае одобрения инициативы Берн фактически не сможет вводить санкции против России без решения Совета Безопасности ООН, где у РФ есть право вето.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, голосование также касается возможностей Швейцарии сотрудничать с военными альянсами, в частности с НАТО. Исключением предусмотрена ситуация, когда сама страна подвергнется нападению или столкнётся с непосредственной угрозой.

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"Это не голосование против нейтралитета — нейтралитет пользуется широкой поддержкой. Речь идет о том, что именно означает нейтралитет", — пояснил профессор европейской политики Бернского университета Фабио Вассерфаллен.

В настоящее время швейцарское правительство обладает определенной свободой действий в толковании нейтралитета. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Швейцария в значительной степени присоединялась к санкциям Европейского Союза против Москвы. Именно эта практика вызвала возражения сторонников более строгого нейтралитета.

"Сейчас у правительства есть определенное пространство для маневра, и оно им пользуется. Вопрос этого референдума заключается в том, считают ли люди это хорошим или следует установить более строгие рамки в отношении нейтралитета", — отметил Вассерфаллен.

Опросы, проведенные в сентябре, показали, что почти две трети швейцарских избирателей выступают против предложенного более жесткого определения нейтралитета.

В то же время в ноябре швейцарцев ждет еще одно голосование, связанное с политикой нейтралитета. Избирателям предложат определиться с правилами экспорта оружия — в частности, разрешить ли поставки вооружений определенной группе из 25 преимущественно западных государств, даже если они участвуют в военном конфликте.

В случае одобрения такое изменение может укрепить оборонные связи Швейцарии с западными странами и расширить экспортные возможности швейцарской оборонной промышленности.

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НАТО (11109) нейтралитет (34) референдум (1534) Швейцария (679)
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Топ комментарии
+10
Ну за що ще можуть проголосувати ласі до чужих золотих коронок фашистські колаборанти. Навіть сумніву немає
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25.09.2026 14:31 Ответить
+7
Ініціатором референдуму є швейцарський ультраправий євроскептик Крістоф Блохер, яка несподіванка.
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25.09.2026 14:49 Ответить
+6
В Швейцарії традиції сягають своїм корінням до батьків-засновників їх банків, що були чистої води бандитами. І головна суть цих традицій - бабло понад усе! Тварі продажні...
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25.09.2026 14:52 Ответить

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