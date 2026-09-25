У Швейцарії проведуть референдум щодо жорсткішого нейтралітету: його схвалення унеможливить санкції проти РФ без рішення Радбезу ООН

У неділю, 27 вересня, громадяни Швейцарії на референдумі вирішуватимуть, чи закріплювати в конституції країни жорсткіше визначення нейтралітету. У разі схвалення ініціативи Берн фактично не зможе запроваджувати санкції проти Росії без рішення Ради Безпеки ООН, де РФ має право вето.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, голосування також стосується можливостей Швейцарії співпрацювати з військовими альянсами, зокрема НАТО. Винятком передбачається ситуація, коли сама країна зазнає нападу або зіткнеться з безпосередньою загрозою.

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"Це не голосування проти нейтралітету – нейтралітет користується широкою підтримкою. Йдеться про те, що саме означає нейтралітет", – пояснив професор європейської політики Бернського університету Фабіо Вассерфаллен.

Наразі швейцарський уряд має певну свободу дій у трактуванні нейтралітету. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Швейцарія значною мірою приєднувалася до санкцій Європейського Союзу проти Москви. Саме ця практика викликала заперечення прихильників суворішого нейтралітету.

"Наразі уряд має певний простір для маневру і ним користується. Питання цього референдуму полягає в тому, чи вважають люди це добре, чи слід встановити більш суворі межі щодо нейтралітету", – зазначив Вассерфаллен.

Опитування, проведені у вересні, свідчили, що майже дві третини швейцарських виборців виступають проти запропонованого жорсткішого визначення нейтралітету.

Водночас у листопаді на швейцарців чекає ще одне голосування, пов’язане з політикою нейтралітету. Виборцям запропонують визначитися щодо правил експорту зброї – зокрема, чи дозволити постачання озброєнь визначеній групі з 25 переважно західних держав, навіть якщо вони беруть участь у військовому конфлікті.

У разі схвалення така зміна може посилити оборонні зв’язки Швейцарії із західними країнами та розширити експортні можливості швейцарської оборонної промисловості.

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