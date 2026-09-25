РФ изменила тактику депортации украинских детей: их вывозят меньшими группами и отправляют в "лагеря", - Bring Kids Back UA
Россия продолжает депортацию и принудительное перемещение украинских детей с временно оккупированных территорий, однако изменила тактику по сравнению с первыми годами полномасштабной войны. Теперь детей чаще вывозят небольшими группами, отправляют в российские "лагеря" или на "обучение", а также разлучают с родителями и передают под опеку россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью руководителя Bring Kids Back UA Максима Максимова агентству "Интерфакс-Украина", по состоянию на 18 сентября 2026 года Украина подтвердила 20 651 случай депортации и принудительного перемещения детей.
Точного количества украинских детей, которых Россия вывезла или продолжает удерживать на оккупированных территориях, Украина не знает. По словам Максимова, полные данные имеются только у российской стороны, которая их не предоставляет и изменяет персональные данные детей.
"Верификация одного случая — сложная и длительная работа: нужно подтвердить личность ребенка, обстоятельства его перемещения, статус родителей и то, кто является его законным представителем в Украине", — рассказал Максимов.
По его словам, информацию приходится проверять по нескольким независимым массивам данных, поскольку Россия не предоставляет Украине необходимых сведений.
Как Россия изменила тактику в отношении украинских детей
В 2022–2023 годах одним из основных механизмов были массовые вывозы детей целыми группами — в частности, из интернатов, детских домов и больниц. Теперь, по словам Максимова, россияне чаще перемещают их небольшими группами, а в некоторых случаях детям даже не нужно покидать оккупированные территории.
Среди механизмов, которые сейчас использует РФ, Максимов назвал поездки детей в российские "лагеря отдыха", направление на "обучение" в Россию, разлучение с родителями во время фильтрации, назначение российских опекунов и последующую передачу под опеку, в приемные семьи или на усыновление.
"Часть вывозов оформляют как якобы добровольные. Родителям угрожают лишением родительских прав или изъятием ребенка, если он не ходит в российскую школу, не участвует в милитаризованных программах или не ездит в лагеря", — отметил руководитель Bring Kids Back UA.
По его словам, в таких обстоятельствах формальное согласие родителей часто является следствием принуждения.
Оккупанты заставляют переоформлять опеку
Отдельным механизмом в 2026 году, по словам Максимова, стало требование о переоформлении документов об опеке. Документы об опеке, попечительстве и усыновлении, выданные до 30 сентября 2022 года, требуют переоформить в оккупационной администрации с предъявлением российского паспорта.
В случае невыполнения этого требования ребенка могут изъять из семьи и поместить в российский интернат или детский дом.
"Если родители погибли, пропали без вести, находятся в плену, были разлучены с ребенком или лишены родительских прав, оккупационная администрация назначает ребенку российского законного представителя", — пояснил Максимов.
По его словам, в дальнейшем такой представитель получит возможность принимать решения в отношении ребенка. Если ребенок находится в учреждении, представителем может стать его директор, который, в частности, может решать вопрос о получении ребенком российского гражданства.
Украина вернула 2616 детей
По состоянию на 21 сентября 2026 года Украине удалось вернуть 2616 детей. Из них 673 вернулись с начала этого года.
До конца мая 2026 года было возвращено 248 детей, а с конца мая по 21 сентября — еще 425.
Украина не обнародует статистику возвращения детей по отдельным областям. Максимов объяснил это соображениями безопасности, поскольку информация о конкретных регионах или операциях может создать риски для детей, их семей и привлеченных специалистов, а также помешать возвращению других детей.
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