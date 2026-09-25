Росія змінила тактику депортації українських дітей: їх вивозять меншими групами та відправляють до "таборів", - Bring Kids Back UA

Росія продовжує депортацію та примусове переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій, однак змінила тактику порівняно з першими роками повномасштабної війни. Тепер дітей частіше вивозять невеликими групами, відправляють до російських "таборів" або на "навчання", а також розлучають із батьками та передають під опіку росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв’ю керівника Bring Kids Back UA Максима Максимова агентству "Інтерфакс-Україна", станом на 18 вересня 2026 року Україна верифікувала 20 651 випадок депортації та примусового переміщення дітей.

Точної кількості українських дітей, яких Росія вивезла або продовжує утримувати на окупованих територіях, Україна не знає. За словами Максимова, повні дані має лише російська сторона, яка їх не надає та змінює персональні дані дітей.

"Верифікація одного кейса – складна й тривала робота: треба підтвердити особу дитини, обставини її переміщення, статус батьків і те, хто є її законним представником в Україні", – розповів Максимов.

За його словами, інформацію доводиться перевіряти за кількома незалежними масивами даних, оскільки Росія не надає Україні необхідних відомостей.

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Як Росія змінила тактику щодо українських дітей

У 2022–2023 роках одним з основних механізмів були масові вивезення дітей цілими групами – зокрема, з інтернатів, дитячих будинків та лікарень. Тепер, за словами Максимова, росіяни частіше переміщують їх невеликими групами, а в деяких випадках дітям навіть не потрібно залишати окуповані території.

Серед механізмів, які нині використовує РФ, Максимов назвав поїздки дітей до російських "таборів відпочинку", направлення на "навчання" до Росії, розлучення з батьками під час фільтрації, призначення російських опікунів та подальшу передачу під опіку, до прийомних сімей або на усиновлення.

"Частину вивезень оформляють як нібито добровільні. Батькам погрожують позбавленням батьківських прав або вилученням дитини, якщо вона не ходить до російської школи, не бере участі в мілітаризованих програмах чи не їздить до таборів", – зазначив керівник Bring Kids Back UA.

За його словами, за таких обставин формальна згода батьків часто є наслідком примусу.

Окупанти змушують переоформлювати опіку

Окремим механізмом у 2026 році, за словами Максимова, стала вимога щодо переоформлення документів про опіку. Документи про опіку, піклування та усиновлення, видані до 30 вересня 2022 року, вимагають переоформити в окупаційній адміністрації з пред’явленням російського паспорта.

У разі невиконання цієї вимоги дитину можуть вилучити з родини та помістити до російського інтернату або дитячого будинку.

"Якщо батьки загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні, були відокремлені від дитини або позбавлені батьківських прав, окупаційна адміністрація призначає дитині російського законного представника", – пояснив Максимов.

За його словами, надалі такий представник отримує можливість ухвалювати рішення щодо дитини. Якщо вона перебуває у закладі, представником може стати його директор, який, зокрема, може вирішувати питання набуття дитиною російського громадянства.

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Україна повернула 2616 дітей

Станом на 21 вересня 2026 року Україні вдалося повернути 2616 дітей. Із них 673 повернулися від початку цього року.

До кінця травня 2026 року було повернуто 248 дітей, а від кінця травня до 21 вересня – ще 425.

Україна не оприлюднює статистику повернення дітей за окремими областями. Максимов пояснив це міркуваннями безпеки, оскільки інформація про конкретні регіони або операції може створити ризики для дітей, їхніх родин та залучених фахівців, а також завадити поверненню інших дітей.

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