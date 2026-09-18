33 дітей та підлітків повернули з російської окупації за тиждень, - Кулеба

За минулий тиждень з тимчасово окупованих Росією територій вдалося повернути 33 дітей та підлітків. Серед них – молоді люди, яких окупанти переслідували за відмову від російських паспортів, змушували до пропагандистських заходів та намагалися залучати до мілітаризованого виховання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив засновник Save Ukraine Микола Кулеба.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, повернення відбулося за підтримки партнерів у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

Серед врятованих – 19-річний Андрій. За словами Кулеби, у його школі російські окупанти облаштували медпункт, а поруч ховали військову техніку. Через відмову хлопця отримувати російський паспорт озброєні військові зупиняли його на вулиці, забирали на допити та погрожували кримінальною відповідальністю.

Ще одна повернута – 19-річна Марія. Під час навчання її змушували співати російський гімн, а на роботі – встановити російський месенджер MAX. За словами Кулеби, дівчина також стикалася з агітацією народжувати дітей, яких у майбутньому могли б залучити до російської армії.

18-річний Максим розповів про мілітаризацію навчання на окупованій території. До його школи регулярно приходили російські військові та агітували підлітків вступати до армії РФ, а на уроках дітей змушували розбирати автомати. Згодом в університеті юнакові погрожували відрахуванням через відмову голосувати за партію "Єдина Росія".

Наразі всі 33 повернуті дитини та молоді люди проходять реабілітацію у центрах "Надії та відновлення". Їм надають психологічну підтримку, допомагають оформити документи та забезпечують житлом.

За даними Кулеби, завдяки роботі Save Ukraine з окупації вже вдалося повернути понад 1700 дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З окупації врятували ще 32 дітей та підлітків: одного хлопця родина переховувала вдома чотири роки, - Кулеба