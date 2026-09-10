З окупації врятували ще 32 дітей та підлітків: одного хлопця родина переховувала вдома чотири роки, - Кулеба

Минулого тижня з тимчасово окупованих територій вдалося врятувати 32 дітей та підлітків. Серед них – 16-річний хлопець, якого рідні протягом чотирьох років переховували вдома, щоб він не навчався за російською програмою та не потрапив до армії РФ.

Про це повідомив засновник Save Ukraine Микола Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, повернення дітей відбулося за підтримки партнерів у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA. За словами Кулеби, врятовані діти пережили тиск, залякування та спроби нав’язати їм російське виховання.

Серед повернутих – 6-річний Максим, який жив під постійними обстрілами та атаками російських безпілотників. За словами Кулеби, дрони літали над дитячими майданчиками та влучали в сусідні будинки. Після пережитого хлопчик став замкнутим і боявся виходити на вулицю.

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Також з окупації вдалося вивезти 17-річну Марію. Російський безпілотник влучив безпосередньо в її кімнату. За словами Кулеби, окупанти під погрозою зброї змушували дівчину відвідувати російську школу. Під час атак дітей не пускали до укриття, а змушували залишатися у приміщенні біля вікон.

Ще один врятований – 16-річний Денис. Чотири роки його родина фактично переховувала підлітка вдома, щоб уникнути навчання за російською програмою та ризику потрапити до російської армії.

Одного разу, за словами Кулеби, окупанти увірвалися до будинку з обшуком та погрожували спалити родину разом із житлом.

Наразі всі 32 повернуті дитини та підлітки проходять реабілітацію у центрах "Надії та відновлення". Там їм надають психологічну допомогу, допомагають відновити документи та адаптуватися до життя після окупації.

За даними Кулеби, загалом за допомогою Save Ukraine з окупації вже вдалося повернути понад 1700 дітей.

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