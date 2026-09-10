Из зоны оккупации спасли еще 32 детей и подростков: одного мальчика семья прятала дома четыре года, - Кулеба

На прошлой неделе с временно оккупированных территорий удалось спасти 32 детей и подростков. Среди них — 16-летний юноша, которого родные в течение четырех лет прятали дома, чтобы он не учился по российской программе и не попал в армию РФ.

Об этом сообщил основатель Save Ukraine Николай Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, возвращение детей состоялось при поддержке партнеров в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA. По словам Кулебы, спасенные дети пережили давление, запугивание и попытки навязать им российское воспитание.

Среди вернувшихся – 6-летний Максим, который жил под постоянными обстрелами и атаками российских беспилотников. По словам Кулебы, дроны летали над детскими площадками и попадали в соседние дома. После пережитого мальчик стал замкнутым и боялся выходить на улицу.

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Также из зоны оккупации удалось вывезти 17-летнюю Марию. Российский беспилотник попал прямо в ее комнату. По словам Кулебы, оккупанты под угрозой оружия заставляли девушку посещать российскую школу. Во время атак детей не пускали в укрытие, а заставляли оставаться в помещении у окон.

Еще один спасенный — 16-летний Денис. Четыре года его семья фактически прятала подростка дома, чтобы избежать обучения по российской программе и риска попасть в российскую армию.

Однажды, по словам Кулебы, оккупанты ворвались в дом с обыском и угрожали сжечь семью вместе с жильем.

Сейчас все 32 возвращенных ребенка и подростка проходят реабилитацию в центрах "Надежды и восстановления". Там им оказывают психологическую помощь, помогают восстановить документы и адаптироваться к жизни после оккупации.

По данным Кулебы, в целом с помощью Save Ukraine из-под оккупации уже удалось вернуть более 1700 детей.

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