33 детей и подростков вернули из российской оккупации за неделю, - Кулеба

За минувшую неделю с временно оккупированных Россией территорий удалось вернуть 33 ребенка и подростка. Среди них - молодые люди, которых оккупанты преследовали за отказ от российских паспортов, заставляли участвовать в пропагандистских мероприятиях и пытались вовлечь в милитаризованное воспитание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил основатель Save Ukraine Николай Кулеба.

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По его словам, возвращение состоялось при поддержке партнеров в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA.

Среди спасенных – 19-летний Андрей. По словам Кулебы, в его школе российские оккупанты оборудовали медпункт, а рядом прятали военную технику. Из-за отказа парня получать российский паспорт вооруженные военные останавливали его на улице, забирали на допросы и угрожали уголовной ответственностью.

Еще одна вернувшаяся – 19-летняя Мария. Во время учебы ее заставляли петь российский гимн, а на работе – установить российский мессенджер MAX. По словам Кулебы, девушка также сталкивалась с агитацией рожать детей, которых в будущем могли бы привлечь в российскую армию.

18-летний Максим рассказал о милитаризации обучения на оккупированной территории. В его школу регулярно приходили российские военные и агитировали подростков поступать в армию РФ, а на уроках детей заставляли разбирать автоматы. Впоследствии в университете юноше угрожали отчислением за отказ голосовать за партию "Единая Россия".

Сейчас все 33 вернувшихся ребенка и молодых человека проходят реабилитацию в центрах "Надежды и восстановления". Им оказывают психологическую поддержку, помогают оформить документы и обеспечивают жильем.

По данным Кулебы, благодаря работе Save Ukraine из зоны оккупации уже удалось вернуть более 1700 детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из зоны оккупации спасли ещё 32 детей и подростков: одного мальчика семья укрывала дома четыре года, – Кулеба