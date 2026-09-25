Следователи Германии считают Россию причастной к поджогу возле оборонных компаний в Мюнхене

Немецкие следователи полагают, что за поджогом в Мюнхене, произошедшим в начале сентября возле штаб-квартир оборонных компаний, может стоять российская военная разведка.

Об этом сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собеседников в службе безопасности Германии, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о поджоге в Мюнхене

В ночь на 3 сентября в восточной части Мюнхена из автомобиля на строительную площадку выбросили два взрывных устройства. Она расположена вблизи штаб-квартир технологических и оборонных концернов Rohde & Schwarz и Helsing. Производитель дронов Helsing поставляет продукцию украинской армии. Возник пожар, который потушили, а второе устройство обезвредили.

Правоохранители задержали двух подозреваемых в поджоге — мужчину и женщину, граждан Болгарии. По данным, полученным изданием FAZ, они могли входить в группу российской военной разведки, действовавшую из Словакии.

В то же время речь идет именно о версии немецких следователей: причастность задержанных к атаке и роль российской военной разведки еще предстоит установить.

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Справка: подразделение ГРУ №29155

За атакой, вероятно, стоит подразделение Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ № 29155. Европейский Союз в декабре 2024 года ввел против него санкции и обвиняет, среди прочего, в убийствах, взрывах, кибератаках и операциях по дестабилизации.

По оценкам органов безопасности, в последнее время ГРУ повысило уровень профессионализма и усовершенствовало подразделение № 29155. Сейчас операциями в Европе занимается подразделение специальных задач Department of Special Tasks (DSS), для чего в странах Европы создана логистическая сеть.

Следователи связывают поджог в Мюнхене с инцидентом в Лейпциге

Немецкие следователи считают, что за инцидентом в Лейпциге с применением дронов в августе и поджогом в Мюнхене может стоять один организатор — российская военная разведка.

За планирование и проведение атаки дронами на аэропорт Лейпцига, по данным FAZ, якобы отвечал кадровый офицер российской военной разведки Денис Смолянинов. Исследовательская платформа Dossier Center сообщает, что он отвечает за проведение диверсионных операций.

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