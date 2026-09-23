Аэропорт Берлина приостановил работу из-за неизвестного беспилотника, - СМИ

Вечером 23 сентября в международном аэропорту Берлин-Бранденбург в Германии объявили тревогу из-за появления неизвестного беспилотника. Воздушное пространство над аэропортом пришлось временно закрыть.

Об этом пишет Bild, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По словам пресс-секретаря аэропорта, первый дрон заметили над северной взлетно-посадочной полосой в 20:00 по местному времени. Уже в 20:20 воздушное пространство над Берлином закрыли.

Работа аэропорта была приостановлена как минимум на 45 минут - воздушное пространство вновь открыли только в 21:05. Взлеты и посадки возобновились, но происходили с задержками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возле военного аэродрома в Германии нашли дрон со взрывчаткой: БПЛА, вероятно, российский, - СМИ

Как отмечается, из-за инцидента несколько рейсов пришлось перенаправить в другие города, в частности в Дрезден и Лейпциг.

В Федеральной полиции Германии подтвердили, что беспилотник видели сразу несколько человек. В то же время пилот одного из самолетов, который был вынужден лететь в Лейпциг, сообщил пассажирам о появлении сразу трех дронов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аэропорт Ганновера в Германии закрыли из-за неизвестного дрона

Что известно о дроне возле украинского Ан-124 в Лейпциге?

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.

В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.

Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.

1 сентября Германия официально заявила, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле". Страна решила расторгнуть договор с "Русским домом" в Берлине, а также усилить контроль за россиянами, въезжающими в страну. 18 сентября в Бонне прекратит работу генеральное консульство России.

Немецкие следователи установили личности двух возможных подозреваемых - мужчин, связанных с Россией.

Читайте также: Шесть дронов заметили над военной базой в ФРГ: там ремонтируют системы Patriot