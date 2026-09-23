Аеропорт Берліна призупиняв роботу через невідомий безпілотник, - ЗМІ

Увечері 23 вересня у міжнародному аеропорту Берлін-Бранденбург у Німеччині оголосили тривогу через появу невідомого безпілотника. Повітряний простір над летовищем довелося тимчасово закрити.

Про це пише Bild, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами речниці аеропорту, перший дрон помітили над північною злітно-посадковою смугою о 20:00 за місцевим часом. Вже о 20:20 повітряний простір над Берліном закрили.

Роботу летовища призупиняли щонайменше на 45 хвилин — небо знову відкрили лише о 21:05. Злети та посадки відновилися, але відбувалися із затримками.

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Як зазначається, через інцидент кілька рейсів довелося перенаправити до інших міст, зокрема до Дрездена та Лейпцига.

У Федеральній поліції Німеччини підтвердили, що безпілотник бачили одразу кілька людей. Водночас пілот одного з літаків, який був змушений летіти до Лейпцига, повідомив пасажирам про появу одразу трьох дронів.

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Що відомо про дрон біля українського Ан-124 в Лейпцигу?

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили,що на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

1 вересня Німеччина офіційно заявила, що Росія відповідальна за інцидент із дроном із вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле". Країна вирішила розірвати договір з "Російським домом" у Берліні, а також посилити контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни. 18 вересня в Бонні припинить роботу генеральне консульство Росії.

Німецькі слідчі встановили особи двох можливих підозрюваних – чоловіків, пов'язаних з Росією.

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