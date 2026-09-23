Аеропорт Берліна призупиняв роботу через невідомий безпілотник, - ЗМІ
Увечері 23 вересня у міжнародному аеропорту Берлін-Бранденбург у Німеччині оголосили тривогу через появу невідомого безпілотника. Повітряний простір над летовищем довелося тимчасово закрити.
Про це пише Bild, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами речниці аеропорту, перший дрон помітили над північною злітно-посадковою смугою о 20:00 за місцевим часом. Вже о 20:20 повітряний простір над Берліном закрили.
Роботу летовища призупиняли щонайменше на 45 хвилин — небо знову відкрили лише о 21:05. Злети та посадки відновилися, але відбувалися із затримками.
Як зазначається, через інцидент кілька рейсів довелося перенаправити до інших міст, зокрема до Дрездена та Лейпцига.
У Федеральній поліції Німеччини підтвердили, що безпілотник бачили одразу кілька людей. Водночас пілот одного з літаків, який був змушений летіти до Лейпцига, повідомив пасажирам про появу одразу трьох дронів.
Що відомо про дрон біля українського Ан-124 в Лейпцигу?
- Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
- У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
- Згодом німецькі ЗМІ повідомили,що
на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.
- Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.
- 1 вересня Німеччина офіційно заявила, що Росія відповідальна за інцидент із дроном із вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле". Країна вирішила розірвати договір з "Російським домом" у Берліні, а також посилити контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни. 18 вересня в Бонні припинить роботу генеральне консульство Росії.
- Німецькі слідчі встановили особи двох можливих підозрюваних – чоловіків, пов'язаних з Росією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль