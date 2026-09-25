Слідчі Німеччини вважають Росію причетною до підпалу біля оборонних компаній у Мюнхені

Слідчі Німеччини вважають, що за підпалом у Мюнхені, який стався на початку вересня біля штаб-квартир оборонних компаній, може стояти російська військова розвідка.

Про це повідомило Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на співрозмовників у службі безпеки Німеччини, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про підпал у Мюнхені

У ніч на 3 вересня у східній частині Мюнхена з автомобіля на будмайданчик викинули два вибухові пристрої. Він розташований поблизу штаб-квартир технологічних та оборонних концернів Rohde & Schwarz і Helsing. Виробник дронів Helsing постачає продукцію українському війську. Сталася пожежа, яку загасили, а другий пристрій знешкодили.

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у підпалі — чоловіка та жінку, громадян Болгарії. За даними, які отримало видання FAZ, вони могли входити до групи російської військової розвідки, яка діяла зі Словаччини.

Водночас ідеться саме про версію німецьких слідчих: причетність затриманих до атаки та роль російської військової розвідки ще мають бути встановлені.

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Довідка: підрозділ ГРУ №29155

За атакою, ймовірно, стоїть підрозділ Головного управління Генерального штабу збройних сил РФ №29155. Європейський Союз у грудні 2024 року ввів проти нього санкції та звинувачує, серед іншого, у вбивствах, вибухах, кібератаках та операціях з дестабілізації.

За оцінками органів безпеки, останнім часом ГРУ підвищило рівень професіоналізму та вдосконалило підрозділ 29155. Зараз операціями в Європі займається підрозділ спецзавдань Department of Special Tasks (DSS), для чого в країнах Європи створено логістичну мережу.

Слідчі пов'язують підпал у Мюнхені з інцидентом у Лейпцигу

Німецькі слідчі вважають, що за інцидентом у Лейпцигу із застосуванням дронів у серпні та підпалом у Мюнхені може стояти один організатор — російська військова розвідка.

За планування та проведення атаки дронами на аеропорт Лейпцига, за даними FAZ, нібито відповідав кадровий офіцер російської військової розвідки Денис Смолянінов. Дослідницька платформа Dossier Center повідомляє, що він відповідає за проведення диверсійних операцій.

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