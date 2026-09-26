Россия атаковала Украину "шахедами": в ряде областей была объявлена воздушная тревога (обновлено)

В ночь на субботу, 26 сентября, продолжается российская атака с использованием беспилотников. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов

Реактивные БПЛА из Черкасской области в сторону Киевской области (Переяслав), — сообщалось в 23:41.

Днепропетровская область: группа реактивных БПЛА мимо Софиевки, курс западный, — сообщалось в 23:51.

Реактивный БПЛА на Белую Церковь с востока, — сообщалось в 23:52.

Реактивный БПЛА на Белую Церковь с востока, — сообщалось в 23:56.

Реактивные БПЛА курсом на Васильков с юга, — сообщалось в 23:58.

Николаевская область: реактивные БПЛА на Вознесенск с юга, — сообщалось в 00:04.

Николаевская область: реактивные БПЛА на Вознесенск с юга, — сообщалось в 00:57.

Новые БПЛА из акватории Черного моря курсом на юг Одесской области (Вилково), — сообщалось в 00:57.

Обновление

Днепропетровщина: БПЛА курсом на Павлоград с востока, — сообщалось в 00:49.

Сумщина: реактивный БПЛА курсом на Шостку/Воронеж, — сообщалось в 00:57.

Ударные БПЛА на севере Черниговщины/мимо Городни в направлении Чернигова, — сообщалось в 01:39.

Реактивный БПЛА в направлении Николаевской области из акватории Черного моря, — сообщалось в 01:42.

Реактивные БПЛА через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирщину, — сообщалось в 02:00.

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