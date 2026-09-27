Опыт первых лет войны больше не работает: военные и ОПК на форуме "Оборона 2027" призвали к изменению систем управления. ФОТОРЕПОРТАЖ

Старые боевые методы больше не работают, а опыт первых лет полномасштабного вторжения окончательно утратил актуальность — на фронте продолжается противостояние крупных технологических систем, которое требует коренной реформы армии и системы управления.

Об этом шла речь на форуме "Оборона 2027. Армия, технологии, промышленность", который состоялся в Киеве при организации Radio NV и Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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Технологии, дроны и реформа армии

Мероприятие собрало боевых командиров, производителей оружия и правительственных чиновников, чтобы выяснить, как украинской армии опередить врага в условиях, когда технологии на поле боя меняются ежемесячно. Ключевыми темами дискуссий стали массовое применение БПЛА, эффективность закупок и необходимость защиты людей на передовой.

С отдельным выступлением на форуме выступила офицер ВСУ Татьяна Черновол. Она подчеркнула, что характер современной войны кардинально изменился, а старые боевые практики окончательно утратили актуальность.

"За это время войны я сменила много оружия и тактик его применения, и я вижу, как трансформируется поле боя. Если в начале полномасштабного вторжения мы говорили, что эта война напоминает гибрид Первой и Второй мировых, то сейчас об этом можно забыть. Весь тот опыт и наработки — их больше нет", — подчеркнула военнослужащая.

Чорновол подчеркнула, что ключевую роль сегодня играют технологии и сохранение человеческих жизней, что требует изменения подходов на всех уровнях командования.

"Такие явления, как "пехота в норах", сидящая в окружении с одним лишь автоматом, должны исчезнуть. Все, что для этого нужно, — это открыть глаза, трезво оценить реальность и бережно относиться к людям. На каждом уровне командования должна быть жесткая установка и ответственность за каждую потерю: была ли она рациональной, можно ли было ее избежать и выполнить боевую задачу по-другому? И как только эта установка жестко проникнет во все звенья — поверьте, эта "пехота в норах" просто исчезнет как явление".

В рамках первой панели, посвященной требованиям новых технологий к ВСУ, опытом и видением развития беспилотных систем поделился командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса НГУ "Хартия" Юрий Бутусов.

Он подчеркнул, что сегодня на фронте происходит противостояние крупных организованных и технологичных систем, а победа зависит от скорости адаптации управления:

"Сейчас стремительно масштабируются как технологии, так и системы организации войск. Чтобы успевать за этими изменениями, нужно опережать врага. А это возможно исключительно за счет совершенствования системы управления и продвижения на всех уровнях командиров, которые понимают, что такое технологическая война. Планирование боевых действий должно начинаться именно с четкого осознания и владения технологическим вооружением", — подчеркнул он.

Также Юрий Бутусов акцентировал внимание на необходимости мгновенной реакции на вызовы поля боя со стороны всей оборонной вертикали:

"Та армия, которая быстрее адаптирует свою организационную структуру и будет назначать командиров, способных вести такую войну, лучше будет масштабировать современные решения. Технологии меняются ежемесячно, и это невозможно спланировать заранее — нужна мгновенная реакция. Именно поэтому должна происходить постоянная адаптация всех звеньев: командиров, планировщиков и закупщиков".

Оружие 2027: долгосрочные контракты и евроинтеграция ОПК

Вторая панель форума была посвящена вопросу обеспечения фронта и интеграции украинского ОПК в европейский рынок вооружений.

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров подчеркнул важность прогнозируемости для частного и государственного секторов оборонной отрасли.

"Сейчас мы реагируем на ситуацию, решая вопросы, связанные с реактивными "Шахедами" и малыми крылатыми ракетами, и видим, что на это требуется больше времени. Еще в прошлом году было известно, что противник будет наращивать реактивную составляющую дальнобойных средств. Однако государство и бизнес не до конца скоординировали свои действия, чтобы быть готовыми к такому массовому применению. Сегодня решения дорабатываются, но нужно понимать: то, что мы разрабатываем сейчас, уже не будет актуально через полгода. И эта тенденция будет постоянной", — предупредил Сергей Гончаров.

По его убеждению, единственным способом разорвать этот круг является тесный диалог между разработчиками и военными:

"Мы должны гораздо активнее заниматься разработкой новых продуктов именно в синергии с боевыми подразделениями, Министерством обороны и Генеральным штабом, чтобы заблаговременно прогнозировать то, что будет эффективно на поле боя".

Мнение о важности развития отечественного ОПК и привлечения партнеров поддержал и генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Он отметил, что заказчики должны четко осознавать: без развития собственного производства эффективная оборона невозможна. При этом он указал, что большая часть вооружения и военной техники сейчас закупается внутри страны, а импортируются преимущественно системы ПВО.

В то же время Владислав Бельбас подчеркнул, что для технологического скачка Украине необходимо открывать рынки и менять подходы к экспорту:

"Моя философия в отношении нашего рынка заключается в том, что открытие экспорта оружия — это не просто способ привлечения валютной выручки и уплаты налогов, а прежде всего инструмент привлечения масштабных инвестиций. За рубежом видят наш рынок, но боятся входить на него, потому что он закрыт. Капитал, который сюда приходит, не понимает, как потом реализовывать продукцию. При этом западные капиталы, фонды и компании несопоставимы с нашим бюджетом — именно они могли бы принести в Украину и деньги, и новейшие технологии", — пояснил руководитель предприятия.

По его убеждению, именно открытие рынков позволит привлечь иностранных партнеров и совершить прорыв в ключевых направлениях ОПК.

"Нам нужно открывать рынки, чтобы привлекать партнеров. Мое видение на следующий год — все это должно дать импульс развитию баллистических и противобаллистических технологий. Это наша главная цель".

Форум "Оборона 2027" стал важной площадкой для формирования совместной стратегии государства, армии и бизнеса, подтвердив, что именно технологическое превосходство и мощный ОПК являются залогом победы и долгосрочной безопасности Украины.