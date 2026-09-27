Досвід перших років війни більше не працює: військові та ОПК на форумі "Оборона 2027" закликали до зміни систем управління. ФОТОрепортаж

Старі бойові практики більше не працюють, а досвід перших років повномасштабного вторгнення остаточно втратив актуальність - на фронті триває протистояння великих технологічних систем, яке вимагає докорінної реформи армії та управління.

Про це йшлося на форумі "Оборона 2027. Армія, технології, індустрія", що відбувся у Києві за організації Radio NV та Національної асоціації оборонної промисловості України, інформує Цензор.НЕТ.

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Технології, дрони та реформа армії

Захід об'єднав бойових командирів, виробників зброї та урядовців, аби з'ясувати, як українському війську випередити ворога в умовах, коли технології на полі бою змінюються щомісяця. Ключовою темою дискусій стали масове застосування БпЛА, ефективність закупівель і необхідність захисту людей на передовій.

З окремою промовою на форумі виступила офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол. Вона підкреслила, що характер сучасної війни кардинально змінився, а старі бойові практики остаточно втратили актуальність.

"За цей час війни я поміняла багато зброї та тактик її застосування, і я бачу, як трансформується поле бою. Якщо на початку повномасштабного вторгнення ми казали, що ця війна нагадує гібрид Першої та Другої світових, то зараз про це можна забути. Весь той досвід і напрацювання - їх більше немає", - наголосила військовослужбовиця.







Чорновол акцентувала на тому, що ключову роль сьогодні відіграють технології та збереження людських життів, що вимагає зміни підходів на всіх рівнях командування.

"Такі явища, як "піхота в норах", яка сидить в оточенні з самим лише автоматом, мають зникнути. Все, що для цього потрібно - це відкрити очі, тверезо оцінити дійсність і капітально берегти людей. На кожному рівні командування має бути жорстка установка та відповідальність за кожну втрату: чи була вона раціональною, чи можна було її уникнути та виконати бойову задачу по-іншому? І як тільки ця установка жорстко спуститься на всі ланки - повірте, ця "піхота в норах" просто зникне як явище".

У межах першої панелі, присвяченої вимогам нових технологій до ЗСУ, досвідом та баченням розвитку безпілотних систем поділився командир роти БпЛА 23-го штурмового полку у складі 2-го корпусу НГУ "Хартія" Юрій Бутусов.

Він наголосив, що сьогодні на фронті відбувається протистояння великих організованих і технологічних систем, а перемога залежить від швидкості адаптації управління:

"Зараз стрімко масштабуються як технології, так і системи організації військ. Щоб встигати за цими змінами, потрібно випереджати ворога. А це можливо виключно через удосконалення системи управління та просування на всіх рівнях командирів, які розуміють, що таке технологічна війна. Планування бойових дій має починатися саме з чіткого усвідомлення та володіння технологічним озброєнням", - підкреслив він.

Також Юрій Бутусов акцентував на необхідності миттєвої реакції на виклики поля бою з боку всієї оборонної вертикалі:

"Та армія, яка швидше адаптує свою організаційну структуру й призначатиме командирів, здатних до такої війни, краще масштабуватиме сучасні рішення. Технології змінюються щомісяця, і це неможливо спланувати заздалегідь - потрібна миттєва реакція. Саме тому має відбуватися постійна адаптація всіх ланок: командирів, планувальників та закупівельників".

Зброя 2027: довгострокові контракти та євроінтеграція ОПК

Друга панель форуму була присвячена питанню забезпечення фронту та інтеграції українського ОПК у європейський ринок озброєнь.

Виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров наголосив на важливості прогнозованості для приватного та державного секторів оборонки.

"Ми зараз реакційно вирішуємо питання щодо реактивних "Шахедів" і малих крилатих ракет, і бачимо, що на це потрібно більше часу. Ще минулого року було відомо, що супротивник нарощуватиме реактивну складову далекобійних засобів. Проте держава та бізнес не до кінця скомунікували, аби бути готовими до такого масового застосування. Сьогодні рішення допрацьовуються, але треба розуміти: те, що ми розробляємо зараз, вже не буде релевантним через пів року. І ця тенденція буде постійною", - застеріг Сергій Гончаров.

На його переконання, єдиним шляхом розриву цього кола є тісний діалог між розробниками та військовими:

"Ми повинні набагато активніше займатися розробкою нових продуктів саме у синергії з бойовими підрозділами, Міністерством оборони та Генеральним штабом, щоб завчасно прогнозувати те, що буде ефективним на полі бою".

Думку про важливість розвитку вітчизняного ОПК та залучення партнерів підтримав і генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Він зауважив, що замовники мають чітко усвідомлювати: без розвитку власного виробництва ефективна оборона неможлива. При цьому зазначив, що більшість озброєння та військової техніки зараз закуповується всередині країни, а імпортуються переважно системи ППО.

Водночас Владислав Бельбас наголосив, що для технологічного стрибка Україні необхідно відкривати ринки та змінювати підходи до експорту:

"Моя філософія щодо нашого ринку полягає в тому, що відкриття експорту зброї - це не просто спосіб залучення валютної виручки та сплати податків, а передусім інструмент залучення масштабних інвестицій. За кордоном бачать наш ринок, але бояться заходити, тому що він є закритим. Капітал, який заходить сюди, не розуміє, як потім реалізовувати продукцію. При цьому західні капітали, фонди та компанії неспівмірні з нашим бюджетом - саме вони могли б принести в Україну і гроші, і новітні технології", - пояснив керівник підприємства.

На його переконання, саме відкриття ринків дозволить залучити іноземних партнерів та зробити прорив у ключових напрямках ОПК.

"Нам потрібно відкривати ринки, щоб залучати партнерів. Моє бачення на наступний рік - це все має дати імпульс розвитку балістичних та протибалістичних технологій. Це наша головна ціль".

Форум "Оборона 2027" став важливим майданчиком для формування спільної стратегії держави, армії та бізнесу, підтвердивши, що саме технологічна перевага та потужний ОПК є запорукою перемоги та тривалої безпеки України.