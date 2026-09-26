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Новости Бои на востоке Украины
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Силы обороны полностью контролируют Доброполье и уничтожают врага на подступах, - "Азов". ВИДЕО

Силы обороны Украины продолжают контролировать Доброполье, несмотря на ложные сообщения Минобороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 1-го корпуса НГУ "Азов".

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Планы РФ

Как отмечается, планы военно-политического руководства РФ на эту осень предусматривают окружение Доброполья. Но оно остается только в этих планах и лживых отчетах российских командиров.

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Какова ситуация на самом деле?

"Город Доброполье остается под контролем Сил обороны, а российские штурмовые группы оперативно выявляются и уничтожаются на подступах к нему при попытке проникновения в межпозиционное пространство", - отмечают в "Азове".

Подробнее о реальной ситуации в городе, соотношении потерь и тактике россиян смотрите в видео. "Азов" также призывает доверять официальным сообщениям Сил обороны Украины и не распространять российскую дезинформацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Добропольском направлении ожидают активизации российских бронегрупп: технику могут перебрасывать под прикрытием туманов, - НГУ

Автор: 

Донецкая область (13256) Азов (941) Покровский район (1857) Доброполье (170)
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