Сили оборони повністю контролюють Добропілля та нищать ворога на підступах, - "Азов". ВIДЕО

Сили оборони України продовжують контролювати Добропілля попри фейкові повідомлення міноборони РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 1 корпусу НГУ "Азов".

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Плани РФ

Як зазначається, планами військово-політичного керівництва РФ на цю осінь передбачене оточення Добропілля. Але воно залишається тільки в цих планах і брехливих звітах російських командирів.

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Яка ситуація насправді?

"Місто Добропілля залишається під контролем Сил оборони, а російські штурмові групи оперативно ідентифікуються та знищуються на підступах до нього при спробі інфільтрації до міжпозиційного простору", - наголошують в "Азові".

Детальніше про реальну ситуацію в місті, співвідношення втрат й тактику росіян дивіться у відео. "Азов" також закликає довіряти офіційним повідомленням Сил оборони України та не поширювати російську дезінформацію.

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