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Новости Обстрелы Одесчины
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Россия атаковала автодорогу на Одесщине: повреждены три грузовика, есть пострадавшие

РФ атаковала автодорогу в Одесской области: повреждены три грузовика, есть пострадавшие

Российские войска атаковали автодорогу в Одесской области. В результате удара были повреждены три грузовых автомобиля, один из них загорелся.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

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Пострадали три человека.

В настоящее время на месте продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Что предшествовало?

Ночью российские войска массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. На юге области повреждены более 10 частных и многоэтажных домов, гостинично-ресторанный комплекс и административные здания.

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