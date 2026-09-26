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Россия атаковала автодорогу на Одесщине: повреждены три грузовика, есть пострадавшие
Российские войска атаковали автодорогу в Одесской области. В результате удара были повреждены три грузовых автомобиля, один из них загорелся.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
Пострадали три человека.
В настоящее время на месте продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Что предшествовало?
Ночью российские войска массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. На юге области повреждены более 10 частных и многоэтажных домов, гостинично-ресторанный комплекс и административные здания.
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