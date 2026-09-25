Россияне атаковали дроном автомобиль энергетиков на Одесчине: один погиб, еще один ранен

Российские захватчики атаковали с помощью дрона автомобиль сотрудников ДТЭК в Одесской области. В результате атаки один энергетик погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщила Группа ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Целенаправленный удар

"Сегодня в Одесской области автомобиль бригады ДТЭК атаковал российский дрон. К сожалению, один наш коллега погиб, второй получил ранение", — говорится в сообщении.

В Одесской ОГА рассказали, что после объявления воздушной тревоги автомобиль энергетиков отъехал от подстанции, однако вражеский беспилотник умышленно изменил курс и атаковал именно эту машину.

Смотрите также: РФ атаковала жилой сектор и логистику почтового оператора в Одессе: погиб человек. ФОТОрепортаж