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Россияне атаковали дроном автомобиль энергетиков на Одесчине: один погиб, еще один ранен
Российские захватчики атаковали с помощью дрона автомобиль сотрудников ДТЭК в Одесской области. В результате атаки один энергетик погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщила Группа ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
Целенаправленный удар
"Сегодня в Одесской области автомобиль бригады ДТЭК атаковал российский дрон. К сожалению, один наш коллега погиб, второй получил ранение", — говорится в сообщении.
В Одесской ОГА рассказали, что после объявления воздушной тревоги автомобиль энергетиков отъехал от подстанции, однако вражеский беспилотник умышленно изменил курс и атаковал именно эту машину.
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