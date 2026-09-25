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Росіяни атакували дроном авто енергетиків на Одещині: один загинув, ще один поранений
Російські загарбники атакували дроном автомобіль працівників ДТЕК на Одещині. Внаслідок атаки один енергетик загинув, ще один - зазнав поранення.
Про це повідомила Група ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
Цілеспрямований удар
"Сьогодні на Одещині авто бригади ДТЕК атакував російський дрон. На жаль, один наш колега загинув, другий отримав поранення", - сказано в повідомленні.
В Одеській ОВА розповіли, що після оголошення повітряної тривоги автомобіль енергетиків відʼїхав від підстанції, однак ворожий безпілотник умисно змінив курс й атакував саме автівку.
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