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Росія атакувала автодорогу на Одещині: пошкоджено три вантажівки, є постраждалі
Російські війська атакували автодорогу в Одеській області. Внаслідок удару пошкоджено три вантажні автомобілі, один із них зайнявся.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
Постраждали троє людей.
Наразі на місці триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Інформація щодо стану постраждалих уточнюється.
Що передувало?
Уночі російські війська масовано атакували цивільну інфраструктуру Одещини. На півдні області пошкоджено понад 10 приватних і багатоповерхових будинків, готельно-ресторанний комплекс та адмінбудівлі.
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