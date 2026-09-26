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Россияне несколько часов простояли в километровой очереди за бензином, но топлива на всех не хватило: "И все красиво, благополучно съ#бываются". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой россиянин запечатлел километровую очередь за бензином на одной из автозаправочных станций города в полночь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина рассказал, что простоял в очереди за топливом несколько часов, однако так и не смог заправить автомобиль — бензина на всех не хватило.
На кадрах видна длинная колонна автомобилей возле АЗС. После того как запасы топлива закончились, россияне начали покидать заправку и отправляться на поиски других АЗС, где еще можно было заправить автомобили.
"Два с половиной часа простоять в очереди — и все красиво, благополучно съ#бываются", — комментирует ситуацию россиянин.
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А їм наші. Тоді було би прикольно. Що не новина - то вбиті і зашиблі у багаьох містах щодоби
В нас же все супер, можна і з рашки поржати, так?