Россияне несколько часов простояли в километровой очереди за бензином, но топлива на всех не хватило: "И все красиво, благополучно съ#бываются". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянин запечатлел километровую очередь за бензином на одной из автозаправочных станций города в полночь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина рассказал, что простоял в очереди за топливом несколько часов, однако так и не смог заправить автомобиль — бензина на всех не хватило.

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На кадрах видна длинная колонна автомобилей возле АЗС. После того как запасы топлива закончились, россияне начали покидать заправку и отправляться на поиски других АЗС, где еще можно было заправить автомобили.

"Два с половиной часа простоять в очереди — и все красиво, благополучно съ#бываются", — комментирует ситуацию россиянин.

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