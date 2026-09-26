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Новости Дефицит топлива в РФ
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Россияне несколько часов простояли в километровой очереди за бензином, но топлива на всех не хватило: "И все красиво, благополучно съ#бываются". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянин запечатлел километровую очередь за бензином на одной из автозаправочных станций города в полночь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина рассказал, что простоял в очереди за топливом несколько часов, однако так и не смог заправить автомобиль — бензина на всех не хватило.

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На кадрах видна длинная колонна автомобилей возле АЗС. После того как запасы топлива закончились, россияне начали покидать заправку и отправляться на поиски других АЗС, где еще можно было заправить автомобили.

"Два с половиной часа простоять в очереди — и все красиво, благополучно съ#бываются", — комментирует ситуацию россиянин.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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АЗС (544) бензин (392) дефицит (416) топливо (717)
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Топ комментарии
+7
Чесно - нам би їх проблеми.
А їм наші. Тоді було би прикольно. Що не новина - то вбиті і зашиблі у багаьох містах щодоби
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26.09.2026 17:45 Ответить
+6
Ну стосовно бензина у нас з цим поки проблем немає. Так, ціни європейські, але бензин є. В Україні зараз не працює ні один НПЗ, пальне везуть з країн ЄС, а там ціни на нього близько 2 євро за літр. От і порахуй скільки він в нас буде коштувати.
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26.09.2026 17:16 Ответить
+5
Новина для недорозвинених.
В нас же все супер, можна і з рашки поржати, так?
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26.09.2026 17:05 Ответить

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