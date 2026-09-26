Росіяни кілька годин простояли в кілометровій черзі за бензином, але пального на всіх не вистачило: "И все красиво, благополучно съ#бываются". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин показав кілометрову чергу за бензином на одній з автозаправних станцій міста опівночі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік розповів, що провів у черзі за пальним кілька годин, однак так і не зміг заправити автомобіль - бензину на всіх не вистачило.

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На кадрах видно довгу колону автомобілів біля АЗС. Після того як запаси пального закінчилися, росіяни почали залишати заправку та вирушати на пошуки інших АЗС, де ще можна було заправити автомобілі.

"Два с половиной часа простоять в очереди - и все красиво, благополучно съ#бываются", - коментує ситуацію росіянин.

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