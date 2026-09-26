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Новини Дефіцит пального у РФ
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Росіяни кілька годин простояли в кілометровій черзі за бензином, але пального на всіх не вистачило: "И все красиво, благополучно съ#бываются". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин показав кілометрову чергу за бензином на одній з автозаправних станцій міста опівночі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік розповів, що провів у черзі за пальним кілька годин, однак так і не зміг заправити автомобіль - бензину на всіх не вистачило.

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На кадрах видно довгу колону автомобілів біля АЗС. Після того як запаси пального закінчилися, росіяни почали залишати заправку та вирушати на пошуки інших АЗС, де ще можна було заправити автомобілі.

"Два с половиной часа простоять в очереди - и все красиво, благополучно съ#бываются", - коментує ситуацію росіянин.

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Увага! Ненормативна лексика!

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АЗС (710) бензин (497) дефіцит (410) паливо (595)
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Топ коментарі
+7
Чесно - нам би їх проблеми.
А їм наші. Тоді було би прикольно. Що не новина - то вбиті і зашиблі у багаьох містах щодоби
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26.09.2026 17:45 Відповісти
+6
Ну стосовно бензина у нас з цим поки проблем немає. Так, ціни європейські, але бензин є. В Україні зараз не працює ні один НПЗ, пальне везуть з країн ЄС, а там ціни на нього близько 2 євро за літр. От і порахуй скільки він в нас буде коштувати.
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26.09.2026 17:16 Відповісти
+5
Новина для недорозвинених.
В нас же все супер, можна і з рашки поржати, так?
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26.09.2026 17:05 Відповісти

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