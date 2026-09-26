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Росіяни кілька годин простояли в кілометровій черзі за бензином, але пального на всіх не вистачило: "И все красиво, благополучно съ#бываются". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин показав кілометрову чергу за бензином на одній з автозаправних станцій міста опівночі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік розповів, що провів у черзі за пальним кілька годин, однак так і не зміг заправити автомобіль - бензину на всіх не вистачило.
На кадрах видно довгу колону автомобілів біля АЗС. Після того як запаси пального закінчилися, росіяни почали залишати заправку та вирушати на пошуки інших АЗС, де ще можна було заправити автомобілі.
"Два с половиной часа простоять в очереди - и все красиво, благополучно съ#бываются", - коментує ситуацію росіянин.
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А їм наші. Тоді було би прикольно. Що не новина - то вбиті і зашиблі у багаьох містах щодоби
В нас же все супер, можна і з рашки поржати, так?