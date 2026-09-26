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Росіянин витягнув водія з автівки та почав бити його у черзі за бензином. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому між росіянами сталася сутичка через чергу за бензином в одному з регіонів РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє чоловіків почали сперечатися через чергу за пальним, однак уже за мить конфлікт переріс у бійку.
На оприлюднених кадрах видно, як під час сварки один із росіян витягує іншого з автомобіля та починає його бити.
Жителі РФ дедалі частіше публікують у соцмережах кадри з кілометровими чергами на АЗС, які подекуди переростають у конфлікти та бійки за бензин.
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Топ коментарі
+19 Oleg #616413
показати весь коментар26.09.2026 12:46 Відповісти Посилання
+13 Яр Холодний
показати весь коментар26.09.2026 12:49 Відповісти Посилання
+7 Igor #591922
показати весь коментар26.09.2026 12:46 Відповісти Посилання
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