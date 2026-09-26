Росіянин витягнув водія з автівки та почав бити його у черзі за бензином. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому між росіянами сталася сутичка через чергу за бензином в одному з регіонів РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє чоловіків почали сперечатися через чергу за пальним, однак уже за мить конфлікт переріс у бійку.

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На оприлюднених кадрах видно, як під час сварки один із росіян витягує іншого з автомобіля та починає його бити.

Жителі РФ дедалі частіше публікують у соцмережах кадри з кілометровими чергами на АЗС, які подекуди переростають у конфлікти та бійки за бензин.

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