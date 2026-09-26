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Новини Дефіцит пального у РФ
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Росіянин витягнув водія з автівки та почав бити його у черзі за бензином. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому між росіянами сталася сутичка через чергу за бензином в одному з регіонів РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє чоловіків почали сперечатися через чергу за пальним, однак уже за мить конфлікт переріс у бійку.

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На оприлюднених кадрах видно, як під час сварки один із росіян витягує іншого з автомобіля та починає його бити.

Жителі РФ дедалі частіше публікують у соцмережах кадри з кілометровими чергами на АЗС, які подекуди переростають у конфлікти та бійки за бензин.

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Увага! Ненормативна лексика!

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АЗС (710) бензин (497) дефіцит (407) паливо (595)
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Топ коментарі
+19
Так не цікаво. Де ножи, біти, кастети?
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26.09.2026 12:46 Відповісти
+13
Щось слабенька "двіжуха" - звичайний "активний діалог". Масовості не вистачає...
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26.09.2026 12:49 Відповісти
+7
Скільки зря часу витрачається, пора давати зброю усім водіям, та і не водіям теж
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26.09.2026 12:46 Відповісти

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