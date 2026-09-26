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Новости Дефицит топлива в РФ
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Россиянин вытащил водителя из машины и начал избивать его в очереди за бензином. ФОТОрепортаж

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлена стычка между россиянами из-за очереди за бензином в одном из регионов РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое мужчин начали спорить из-за очереди за топливом, однако уже через мгновение конфликт перерос в драку.

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На обнародованных кадрах видно, как во время ссоры один из россиян вытаскивает другого из автомобиля и начинает его избивать.

Жители РФ всё чаще публикуют в соцсетях кадры с километровыми очередями на АЗС, которые порой перерастают в конфликты и драки из-за бензина.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

АЗС (543) бензин (392) дефицит (416) топливо (717)
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Топ комментарии
+19
Так не цікаво. Де ножи, біти, кастети?
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26.09.2026 12:46 Ответить
+13
Щось слабенька "двіжуха" - звичайний "активний діалог". Масовості не вистачає...
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26.09.2026 12:49 Ответить
+7
Скільки зря часу витрачається, пора давати зброю усім водіям, та і не водіям теж
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26.09.2026 12:46 Ответить

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