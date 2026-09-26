Россиянин вытащил водителя из машины и начал избивать его в очереди за бензином. ФОТОрепортаж

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлена стычка между россиянами из-за очереди за бензином в одном из регионов РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое мужчин начали спорить из-за очереди за топливом, однако уже через мгновение конфликт перерос в драку.

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На обнародованных кадрах видно, как во время ссоры один из россиян вытаскивает другого из автомобиля и начинает его избивать.

Жители РФ всё чаще публикуют в соцсетях кадры с километровыми очередями на АЗС, которые порой перерастают в конфликты и драки из-за бензина.

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