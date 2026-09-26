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Россиянин вытащил водителя из машины и начал избивать его в очереди за бензином. ФОТОрепортаж
В сети появилась видеозапись, на которой запечатлена стычка между россиянами из-за очереди за бензином в одном из регионов РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, двое мужчин начали спорить из-за очереди за топливом, однако уже через мгновение конфликт перерос в драку.
На обнародованных кадрах видно, как во время ссоры один из россиян вытаскивает другого из автомобиля и начинает его избивать.
Жители РФ всё чаще публикуют в соцсетях кадры с километровыми очередями на АЗС, которые порой перерастают в конфликты и драки из-за бензина.
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+19 Oleg #616413
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+13 Яр Холодний
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+7 Igor #591922
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