Россиянка заправила автомобиль на АЗС и не смогла его завести: "Заправились, пытаемся завести машину, а она не заводится"

В сети появилась видеозапись, на которой россиянка жалуется на неудачную заправку автомобиля на одной из АЗС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, возмущенная женщина рассказала, что после заправки некачественным топливом автомобиль не удалось завести, в результате чего он остался на автозаправочной станции.

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"Заправились на заправке, пытаемся завести машину, а она не заводится", - рассказала россиянка на видео.

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