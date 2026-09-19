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Новости Дефицит топлива в РФ
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Россиянка заправила автомобиль на АЗС и не смогла его завести: "Заправились, пытаемся завести машину, а она не заводится"

В сети появилась видеозапись, на которой россиянка жалуется на неудачную заправку автомобиля на одной из АЗС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, возмущенная женщина рассказала, что после заправки некачественным топливом автомобиль не удалось завести, в результате чего он остался на автозаправочной станции.

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"Заправились на заправке, пытаемся завести машину, а она не заводится", - рассказала россиянка на видео.

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АЗС (536) бензин (389) дефицит (409) горючее (143)
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Топ комментарии
+8
Новасць, проста - БОМБА
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19.09.2026 13:48 Ответить
+7
Яка цікава інформація.... Сьогодні Росія що, ще не розвалювалась?
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19.09.2026 13:50 Ответить
+5
Толкач дома остался.

А вообще-то горе горькое и біда нєопысуєма
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19.09.2026 13:49 Ответить

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