4 102 37
Россиянка заправила автомобиль на АЗС и не смогла его завести: "Заправились, пытаемся завести машину, а она не заводится"
В сети появилась видеозапись, на которой россиянка жалуется на неудачную заправку автомобиля на одной из АЗС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, возмущенная женщина рассказала, что после заправки некачественным топливом автомобиль не удалось завести, в результате чего он остался на автозаправочной станции.
"Заправились на заправке, пытаемся завести машину, а она не заводится", - рассказала россиянка на видео.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А вообще-то горе горькое и біда нєопысуєма