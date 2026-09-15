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Россиянин в гигантской очереди на АЗС пытается разглядеть ее начало через бинокль
В сети появилась забавная видеозапись, которая наглядно иллюстрирует усугубление дефицита горюче-смазочных материалов в РФ и на временно оккупированных территориях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин снял на видео гигантскую очередь из автомобилей к заправочной станции.
Находясь в салоне собственного автомобиля, один из желающих заправиться пытается через бинокль разглядеть, где именно находится начало колонны и сама АЗС.
На кадрах видны десятки автомобилей, выстроившихся на дороге в ожидании топлива, что стало результатом системных и точечных ударов Сил обороны Украины по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, нефтебазам и логистическим путям врага.
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+1 vv vv #539578
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+1 Серый Вовк
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показать весь комментарий15.09.2026 16:02 Ответить Ссылка
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