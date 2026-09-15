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Новости Видео Дефицит топлива в РФ
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Россиянин в гигантской очереди на АЗС пытается разглядеть ее начало через бинокль

В сети появилась забавная видеозапись, которая наглядно иллюстрирует усугубление дефицита горюче-смазочных материалов в РФ и на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин снял на видео гигантскую очередь из автомобилей к заправочной станции.

Находясь в салоне собственного автомобиля, один из желающих заправиться пытается через бинокль разглядеть, где именно находится начало колонны и сама АЗС.

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На кадрах видны десятки автомобилей, выстроившихся на дороге в ожидании топлива, что стало результатом системных и точечных ударов Сил обороны Украины по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, нефтебазам и логистическим путям врага.

Смотрите: Россиянка оставила машину в очереди на АЗС и пошла домой пешком из-за дефицита бензина: "Я оставила машину х#й знает где в очереди". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Реакция россиянина на километровую очередь за бензином в Тюмени: "#бануться, такую страну до такой х#йни довели". ВИДЕО

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дефицит (407) курьез (3790) очередь (262) россия (89546) топливо (715)
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Топ комментарии
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Як же добре що у нас все *******.
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15.09.2026 15:57 Ответить
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Время пришло, Есть у революции начало, нет у революции конца в 17 году с хлебушка началось, сейчас с бензинчика..
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15.09.2026 16:01 Ответить
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Ага. у нас проблем выше крыши, но есть одно НО, не Украина начинала войну.
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15.09.2026 16:02 Ответить

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