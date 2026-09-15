Россиянин в гигантской очереди на АЗС пытается разглядеть ее начало через бинокль

В сети появилась забавная видеозапись, которая наглядно иллюстрирует усугубление дефицита горюче-смазочных материалов в РФ и на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин снял на видео гигантскую очередь из автомобилей к заправочной станции.

Находясь в салоне собственного автомобиля, один из желающих заправиться пытается через бинокль разглядеть, где именно находится начало колонны и сама АЗС.

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На кадрах видны десятки автомобилей, выстроившихся на дороге в ожидании топлива, что стало результатом системных и точечных ударов Сил обороны Украины по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, нефтебазам и логистическим путям врага.

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