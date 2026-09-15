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Росіянин у гігантській черзі на АЗС намагається розгледіти її початок через бінокль. ВIДЕО
У мережі з'явився кумедний відеозапис, який яскраво ілюструє поглиблення дефіциту пально-мастильних матеріалів у РФ та на тимчасово окупованих територіях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин зняв на відео гігантську чергу з автомобілів до заправної станції.
Перебуваючи в салоні власного автомобіля один із бажаючих заправитися, через бінокль намагається розгледіти, де саме знаходиться початок колони та сама АЗС.
На кадрах видно десятки автівок, які вишикувалися на дорозі в очікуванні палива, що стало результатом системних та точкових ударів Сил оборони України по російській нафтопереробній інфраструктурі, нафтобазах та логістичних шляхах ворога.
Топ коментарі
+1 vv vv #539578
показати весь коментар15.09.2026 15:57 Відповісти Посилання
+1 Серый Вовк
показати весь коментар15.09.2026 16:02 Відповісти Посилання
+1 Грицько Злий
показати весь коментар15.09.2026 16:10 Відповісти Посилання
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