Росіянин у гігантській черзі на АЗС намагається розгледіти її початок через бінокль. ВIДЕО

У мережі з'явився кумедний відеозапис, який яскраво ілюструє поглиблення дефіциту пально-мастильних матеріалів у РФ та на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин зняв на відео гігантську чергу з автомобілів до заправної станції.

Перебуваючи в салоні власного автомобіля один із бажаючих заправитися, через бінокль намагається розгледіти, де саме знаходиться початок колони та сама АЗС.

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На кадрах видно десятки автівок, які вишикувалися на дорозі в очікуванні палива, що стало результатом системних та точкових ударів Сил оборони України по російській нафтопереробній інфраструктурі, нафтобазах та логістичних шляхах ворога.

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