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Новини Відео Дефіцит пального у РФ
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Росіянин у гігантській черзі на АЗС намагається розгледіти її початок через бінокль. ВIДЕО

У мережі з'явився кумедний відеозапис, який яскраво ілюструє поглиблення дефіциту пально-мастильних матеріалів у РФ та на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин зняв на відео гігантську чергу з автомобілів до заправної станції.

Перебуваючи в салоні власного автомобіля один із бажаючих заправитися, через бінокль намагається розгледіти, де саме знаходиться початок колони та сама АЗС.

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На кадрах видно десятки автівок, які вишикувалися на дорозі в очікуванні палива, що стало результатом системних та точкових ударів Сил оборони України по російській нафтопереробній інфраструктурі, нафтобазах та логістичних шляхах ворога.

Дивіться: Росіянка залишила авто в черзі на АЗС та пішла додому пішки через дефіцит бензину: "Я оставила машину х#й знает где в очереди". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Реакція росіянина на кілометрову чергу за бензином у Тюмені: "#бануться, такую страну до такой х#йни довели". ВIДЕО

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дефіцит (389) курйоз (304) черга (202) росія (47749) паливо (585)
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Топ коментарі
+1
Як же добре що у нас все *******.
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15.09.2026 15:57 Відповісти
+1
Ага. у нас проблем выше крыши, но есть одно НО, не Украина начинала войну.
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15.09.2026 16:02 Відповісти
+1
Краще подивись ***** в дупло, кацапсятина тупа
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15.09.2026 16:10 Відповісти

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