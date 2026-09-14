Двоє росіян штовхають автівку в черзі на АЗС, сподіваючись придбати пальне. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіяни фільмують місцевих жителів, які штовхають автомобіль у черзі на АЗС через відсутність пального.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах двоє чоловіків серед ночі штовхають свій автомобіль у черзі до однієї з автозаправних станцій, сподіваючись придбати пальне.

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Жителі РФ дедалі частіше публікують у соцмережах відео з повідомленнями про проблеми з паливом та бійки на АЗС.

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