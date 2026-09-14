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Двое россиян толкают машину в очереди на АЗС, надеясь приобрести топливо. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой россияне снимают местных жителей, толкающих автомобиль в очереди на АЗС из-за отсутствия топлива.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах двое мужчин посреди ночи толкают свой автомобиль в очереди к одной из автозаправочных станций, надеясь приобрести топливо.
Жители РФ все чаще публикуют в соцсетях видео с сообщениями о проблемах с топливом и драках на АЗС.
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