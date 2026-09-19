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Новини Дефіцит пального у РФ
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Росіянка заправила автомобіль на АЗС і не змогла його завести: "Заправились, пробуем завести машину, а она не заводится". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка скаржиться на невдалу заправку автомобіля на одній з АЗС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, обурена жінка розповіла, що після заправки неякісним пальним автомобіль не вдалося завести, внаслідок чого він залишився на автозаправній станції.

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"Заправились на заправке, пробуем завести машину, а она не заводится", - розповіла росіянка на відео.

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АЗС (699) бензин (491) дефіцит (395) пальне (297)
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Топ коментарі
+7
Новасць, проста - БОМБА
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19.09.2026 13:48 Відповісти
+5
Толкач дома остался.

А вообще-то горе горькое и біда нєопысуєма
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19.09.2026 13:49 Відповісти
+5
Яка цікава інформація.... Сьогодні Росія що, ще не розвалювалась?
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19.09.2026 13:50 Відповісти

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