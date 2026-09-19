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Росіянка заправила автомобіль на АЗС і не змогла його завести: "Заправились, пробуем завести машину, а она не заводится". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка скаржиться на невдалу заправку автомобіля на одній з АЗС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, обурена жінка розповіла, що після заправки неякісним пальним автомобіль не вдалося завести, внаслідок чого він залишився на автозаправній станції.
"Заправились на заправке, пробуем завести машину, а она не заводится", - розповіла росіянка на відео.
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А вообще-то горе горькое и біда нєопысуєма