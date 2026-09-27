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Новости Детское Евровидение
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Украину на "Детском Евровидении-2026" представит Эрика Колесниченко

Эрика Колесниченко

Украину на "Детском Евровидении -2026", которое состоится на Мальте, представит Эрика Колесниченко. Она одержала победу в национальном отборе с композицией "НЕ колыбельная".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию Национального отбора.

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По итогам голосования Эрика Колесниченко и Злата Солоненко набрали одинаковое количество баллов. Однако победу одержала Эрика, поскольку получила больше баллов от зрителей.

результаты национального отбора на Детское Евровидение

Что известно об Эрике Колесниченко

11-летняя Эрика Колесниченко родом из города Белая Церковь. Девочка занимается вокалом с шести лет. Помимо музыки Эрика увлекается театральным искусством и уже успела сыграть роли Круэллы, Малефисенты, Мэри Поппинс и Ваяны.

Эрика — лауреат первой премии международного вокального конкурса в Литве. Также она обладательница многих призовых мест на всеукраинских фестивалях.

Песню "НЕ колыбельная" для исполнительницы написала певица Светлана Тарабарова. Музыкальное произведение представляет собой смелый призыв к пробуждению и решимости. В песне подчеркивается, что жизнь — это не сказка, а потому для достижения поставленных целей важно не бояться и верить в свой потенциал.

В этом году "Детское Евровидение" состоится 24 октября на Мальте.

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дети (7293) Евровидение (746) конкурс (1177) музыка (841) Мальта (85)
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Топ комментарии
+4
"Розкрутили" дитину... І що далі? Хтось знає "співачку" Аліну Гросу? Так ото ж...
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27.09.2026 04:53 Ответить
+2
Співає Ґросу. В 2025 р вийшов восьмий альбом. Але тих співаків зараз...
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27.09.2026 07:58 Ответить
+2
Я теж співаю... На кухні, ранками - коли каву варю, для себе... Співаю собі під ніс, бо дружина ще спить...
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27.09.2026 08:01 Ответить

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