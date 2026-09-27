"Не успеваем за угрозами и теряем инвестиции": исполнительный директор NAUDI Гончаров об ошибках государства в работе с ОПК

Пока Россия стремительно наращивает реактивную составляющую дальнобойных вооружений, украинский ОПК и государство вынуждены реагировать на вызовы с опозданием, теряя время. Причины этого — отсутствие активного планирования, слабая коммуникация, а также блокирование иностранных инвестиций и выхода украинского оружия на мировые рынки.

Об этом заявил исполнительный директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Сергей Гончаров во время выступления на форуме "Оборона 2027. Армия, технологии, индустрия", организованном NAUDI и Radio NV, сообщает Цензор.НЕТ.

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Касаясь вопроса возобновления экспорта украинского оружия, Гончаров призвал ОПК заранее налаживать работу с иностранными заказчиками, ведь процесс заключения соглашений с государственными покупателями за рубежом обычно длится от одного до двух лет.

"После открытия экспорта не стоит ожидать контрактов на 40 миллиардов долларов уже на следующий день. Потенциальному покупателю нужно объяснить характеристики украинской техники, ее преимущества и возможности применения. Именно поэтому NAUDI уже три года представляет продукцию наших предприятий на международных выставках - в том числе и тогда, когда о возобновлении экспорта в Украине еще даже не обсуждали", - заявил он.

Глава ассоциации подчеркнул, что Украина должна активно выходить и на рынки третьих стран, которые не являются враждебными.

"Если мы со своей проверенной и подтвержденной в боях техникой не будем там представлены, там будут представлены россияне. Они точно так же продвигают свою продукцию на тех площадках, куда их допускают".

Отдельно Сергей Гончаров раскритиковал бюрократические барьеры, которые создает государство в стремлении контролировать рынок.

"У государства всегда есть желание дополнительно что-то проконтролировать, и это порой доходит до абсурда. Мне очень импонирует позиция некоторых западных реформаторов: если вы пытаетесь что-то проконтролировать, но у вас нет даже понимания, как это сделать - лучше не контролируйте. Вы просто создадите больше сложностей и для людей, и для себя".

В качестве примера он упомянул правительственное постановление № 875 о регулировании военного экспорта, назвав его сырым и сдерживающим для отечественного производителя. Документ привязывает плату за выдачу разрешений к проценту от суммы контракта, что делает экономически невыгодным экспорт отдельных компонентов и деталей. Кроме того, из-за технической ошибки средства за эту административную услугу были направлены в местный бюджет Киева вместо специального оборонного фонда.

Подводя итоги, Сергей Гончаров подчеркнул, что закрытость украинского рынка отпугивает крупные западные фонды и мировые оборонные концерны, которые проявляют огромный интерес к украинским разработкам, но боятся входить на рынок.

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