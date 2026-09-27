"Наздоганяємо загрози та втрачаємо інвестиції": виконавчий директор NAUDI Гончаров про помилки держави в роботі з ОПК

Поки Росія стрімко нарощує реактивну складову далекобійних засобів, український ОПК та держава змушені вирішувати виклики з запізненням, витрачаючи час. Причини цього - відсутність активного планування, слабка комунікація та блокування іноземних інвестицій і вихід української зброї на світові ринки.

Про це заявив виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України Сергій Гончаров під час виступу на форумі "Оборона 2027. Армія, технології, індустрія", організованому NAUDI та Radio NV, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція запізнюється: чому Україна змушена наздоганяти ворога?

Торкаючись питання відновлення експорту української зброї, Гончаров закликав ОПК працювати з іноземними замовниками заздалегідь, адже процес укладання угод із державними покупцями за кордоном зазвичай триває від одного до двох років.

"Після відкриття експорту не варто очікувати контрактів на $40 мільярдів уже наступного дня. Потенційному покупцеві потрібно пояснити характеристики української техніки, її переваги та можливості застосування. Саме тому NAUDI вже три роки представляє продукцію наших підприємств на міжнародних виставках - зокрема й тоді, коли відновлення експорту в Україні ще навіть не обговорювали", - заявив він.

Очільник асоціації наголосив, що Україна має активно виходити й на ринки третіх країн, які не є ворожими.

"Якщо ми зі своєю випробуваною та підтвердженою в боях технікою не будемо там представлені, там будуть представлені росіяни. Вони так само просувають свою продукцію на тих майданчиках, куди їх допускають".

Окремо Сергій Гончаров розкритикував бюрократичні бар'єри, які створює держава у прагненні контролю за ринком.

"У держави завжди є бажання додатково щось проконтролювати, і це інколи доходить до абсурду. Мені дуже імпонує позиція деяких західних реформаторів: якщо ви намагаєтеся щось проконтролювати, але у вас немає навіть розуміння, як це зробити - краще не контролюйте. Ви просто створите більше складнощів і для людей, і для себе".

Як приклад він згадав урядову постанову № 875 щодо регулювання військового експорту, назвавши її сирою та блокуючою для вітчизняного виробника. Документ прив'язує плату за видачу дозволів до відсотка від суми контракту, що робить економічно невигідним експорт окремих компонентів та деталей. Крім того, через технічну помилку кошти за цю адміністративну послугу спрямували до місцевого бюджету Києва замість спеціального оборонного фонду.

Підсумовуючи, Сергій Гончаров наголосив, що закритість українського ринку відлякує великі західні фонди та світові оборонні концерни, які мають величезний інтерес до українських розробок, але бояться заходити.

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