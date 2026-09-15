Бронеавто залишається основним засобом медичної евакуації: "Українська бронетехніка" оновила "Новатор 2С". ФОТОрепортаж

В умовах сучасної війни класичні підходи до медичної евакуації зазнають суттєвих змін. Збільшення часу доправлення поранених, велика кількість ворожих FPV-дронів та розширення "кіл-зони" вимагають від військових медиків нового рівня захисту й мобільності.

Під час презентації нового санітарно-евакуаційного бронеавтомобіля "Новатор 2С" виробництва "Української бронетехніки", розробники та бойові медики обговорили особливості роботи на лінії фронту та технічні можливості машини, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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Новатор 2С

Так, виробник розширив бронекапсулу та двері, змінив кріплення запасного колеса, а також доопрацював систему завантаження поранених і розташування медичного обладнання.

У "Новатор 2С" можуть розміститися 4 лежачих та 3 сидячих, або 2 лежачих та 6 сидячих. Водночас місця для поранених оснащені ременями безпеки.

Авто має балістичний та протимінний захист на рівні STANAG lvl 2.

Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас зазначив, що бронеавто також отримало автоматичну систему підйому. Було змінено конструкцію нош, додано нове освітлення та змінено розташування обладнання, що спрощує завантаження та вивантаження поранених і дасть медикам більше простору для роботи.

Орієнтовна вартість "Новатор 2С" становить близько 15 млн грн, що суттєво дешевше за іноземну техніку.

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Що кажуть військові?

Полковник медичної служби, начальник управління координації військової медицини Командування медичних сил Ігор Пліс відзначив, що бронеавто вже показало себе на фронті.

Ці автомобілі обладнані засобами РЕБ, що дозволяє забезпечити живучість екіпажу, а також поранених, адже евакуація в сучасних умовах ускладнена постійною загрозою з повітря.

Військові під час презентації поділилися досвідом застосування техніки та зміною тактики евакуації.

Командирка тактичної евакуаційної роти спільної штурмової бригади Нацполіції Вікторія Гусак зазначила, що за час експлуатації "Новатора" виробник врахував низку прохань медиків.

Пліс розповів, що система медичної евакуації поділяється на передову, тактичну, стратегічну.

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"Із зростанням ролі кілзони, де є постійна присутність ворожих FPV, баражуючих скидів, де поле бою абсолютно прозоре для противника, будь-який видимий рух транспорту уражається. Тому безпека персоналу, перш за все, безпека пацієнта теж перш за все.

За його словами, цей транспорт не застосовуватимуться на лінії бойового зіткнення, оскільки там - інші методи евакуації поранених, а саме вивіз на ношах, застосування наземних роботизованих комплексів тощо.

"Є таке слово кейсевак - вивіз пораненого без медичного супроводу якнайшвидше з попутним транспортом, який повертається із завдань. І власне на точках передачі, в місцях доступних для безпечної передачі поранених, на такі засоби починається власне медична евакуація, коли поранений може отримати весь комплекс життєвозберігаючих заходів, а саме з підтримка серцево-судинної системи, дихальна апаратура, трансфузія крові, інфузійна терапія. Це все робиться екіпажами в евакуаційних медичних засобах.

Раніше у нас були точки передачі з передової з броні на швидкі, класу B, класу C. Наразі це зараз в зв'язку з розширенням кілзони неможливо. Тому бронеавто залишається основним засобом медичної евакуації, оскільки дозволяє, по-перше, я як сказав, провести всі необхідні засоби порятунку пацієнта. Плюс ці автомобілі, як правило, обладнані апріорі засобами РЕБ-захисту, системами ситуаційної обізнаності, що дозволяє забезпечити живучість екіпажів, персоналу і поранених", - пояснив полковник.

Також він розповів, що під час боїв на Курському напрямку застосовували "Новатори" для медичного забезпечення Сил оборони.

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"Машина все показала добре. Захист витримував те, що мав витримувати. Але найбільшим пріоритетом була, звичайно, прохідність цих засобів. Протягом цієї операції ми удосконалили цей засіб. Всередині удосконалилась система підвісу, швидкого доступу до ліків, медикаментів, з'явилися для інфузійної підтримки засоби.

І наразі це один із таких еталонних засобів медичної евакуації з необхідним класом захисту. Є ще, звичайно, броньовані, як ви знаєте, на гусеничній основі. Вони використовуються в геть складних умовах, коли теж є необхідність, але цей засіб є швидким, прохідним і безпечним. Тому за ціною точно скажу, оскільки працюємо з партнерами, ціна в рази нижча, ніж аналогічні засоби такого типу, наприклад канадський Рошель", - додав він.

За словами Пліса, потреба в таких бронеавто є постійно, оскільки вони уражаються ворогом.

"Найчастіше для кейсеваку використовується техніка, що повертається із завдань з лінії бойового зіткнення. Не обов'язково броньована. Це джипи, багі, ті ж бредлі, які виконали бойові завдання та повертаються до своїх підрозділів. Великий парк НРК, логістичний НРК, виконуючи логістичні місії, доставляючи припаси постачання на лінію переднього зіткнення, повертаючись, виконують евакуаційні місії з доставки поранених з переднього краю. Також, ви знаєте, є у нас є перший медичний батальйон, який виконує спеціалізовані еваки броньованими евакуаційними засобами типу Маул. Теж дуже хороший засіб", - розповів полковник.

За словам Пліса, звичайний водій не сяде за таке авто, тому потрібна підготовка фахівців.

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