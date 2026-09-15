Бронеавто остается основным средством медицинской эвакуации: "Украинская бронетехника" обновила "Новатор 2С". ФОТОРЕПОРТАЖ

В условиях современной войны классические подходы к медицинской эвакуации претерпевают существенные изменения. Увеличение времени доставки раненых, большое количество вражеских FPV-дронов и расширение "круга-зоны" требуют от военных медиков нового уровня защиты и мобильности.

Во время презентации нового санитарно-эвакуационного бронеавтомобиля "Новатор 2С" производства "Украинской бронетехники" разработчики и боевые медики обсудили особенности работы на линии фронта и технические возможности машины, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Новатор 2С

Так, производитель расширил бронекапсулу и двери, изменил крепление запасного колеса, а также доработал систему погрузки раненых и расположение медицинского оборудования.

В "Новатор 2С" могут разместиться 4 лежачих и 3 сидячих, или 2 лежачих и 6 сидячих. При этом места для раненых оснащены ремнями безопасности.

Автомобиль имеет баллистическую и противоминную защиту на уровне STANAG lvl 2.

Генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас отметил, что бронеавтомобиль также получил автоматическую систему подъема. Была изменена конструкция носилок, добавлено новое освещение и изменено расположение оборудования, что упрощает погрузку и выгрузку раненых и даст медикам больше пространства для работы.

Ориентировочная стоимость "Новатор 2С" составляет около 15 млн грн, что существенно дешевле иностранной техники.

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Что говорят военные?

Полковник медицинской службы, начальник управления координации военной медицины Командования медицинских сил Игорь Плис отметил, что бронеавто уже показало себя на фронте.

Эти автомобили оснащены средствами РЭБ, что позволяет обеспечить выживаемость экипажа, а также раненых, ведь эвакуация в современных условиях затруднена постоянной угрозой с воздуха.

Военные во время презентации поделились опытом применения техники и изменениями в тактике эвакуации.

Командир тактической эвакуационной роты объединенной штурмовой бригады Нацполиции Виктория Гусак отметила, что за время эксплуатации "Новатора" производитель учел ряд пожеланий медиков.

Плис рассказал, что система медицинской эвакуации делится на передовую, тактическую и стратегическую.

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"С ростом роли зоны боевых действий, где постоянно присутствуют вражеские FPV, баражирующие ракеты, где поле боя абсолютно прозрачно для противника, любое видимое движение транспорта подвергается обстрелу. Поэтому безопасность персонала - прежде всего, безопасность пациента - тоже прежде всего.

По его словам, этот транспорт не будет применяться на линии боевого столкновения, поскольку там используются другие методы эвакуации раненых, а именно вывоз на носилках, применение наземных роботизированных комплексов и т. д.

"Есть такое слово "кейсевак" - вывоз раненого без медицинского сопровождения как можно быстрее на попутном транспорте, возвращающемся с заданий. И именно на пунктах передачи, в местах, доступных для безопасной передачи раненых, на таких средствах начинается собственно медицинская эвакуация, когда раненый может получить весь комплекс жизненно важных мер, а именно: поддержку сердечно-сосудистой системы, дыхательную аппаратуру, переливание крови, инфузионную терапию. Все это осуществляется экипажами в эвакуационных медицинских транспортных средствах.

Раньше у нас были пункты передачи с передовой из бронетехники на машины скорой помощи классов B и C. Сейчас это невозможно в связи с расширением зоны боевых действий. Поэтому бронеавтомобиль остается основным средством медицинской эвакуации, поскольку позволяет, во-первых, как я уже сказал, провести все необходимые меры по спасению пациента. Кроме того, эти автомобили, как правило, изначально оснащены средствами РЭБ-защиты и системами ситуационной осведомленности, что позволяет обеспечить выживаемость экипажей, персонала и раненых", - пояснил полковник.

Также он рассказал, что во время боев на Курском направлении применяли "Новаторы" для медицинского обеспечения Сил обороны.

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"Машина показала себя хорошо. Защита выдерживала то, что должна была выдерживать. Но главным приоритетом была, конечно, проходимость этих средств. В ходе этой операции мы усовершенствовали это средство. Внутри была усовершенствована система подвески, быстрый доступ к лекарствам, медикаментам, появились средства для инфузионной поддержки.

И сейчас это одно из таких эталонных средств медицинской эвакуации с необходимым классом защиты. Есть еще, конечно, бронированные, как вы знаете, на гусеничной основе. Они используются в крайне сложных условиях, когда тоже есть необходимость, но это средство является быстрым, проходимым и безопасным. Поэтому по цене точно скажу, поскольку работаем с партнерами, цена в разы ниже, чем у аналогичных средств такого типа, например, канадского "Рошель", - добавил он.

По словам Плиса, потребность в таких бронеавтомобилях существует постоянно, поскольку они подвергаются обстрелам со стороны противника.

"Чаще всего для эвакуации используется техника, возвращающаяся с заданий с линии боевого столкновения. Не обязательно бронированная. Это джипы, багги, те же "Брэдли", которые выполнили боевые задания и возвращаются в свои подразделения. Большой парк НРК, логистический НРК, выполняя логистические миссии, доставляя припасы на линию фронта, возвращаясь, выполняет эвакуационные миссии по доставке раненых с передовой. Кроме того, как вы знаете, у нас есть первый медицинский батальон, который выполняет специализированные эвакуации на бронированных эвакуационных средствах типа "Маул". Это тоже очень хорошее средство", - рассказал полковник.

По словам Плиса, обычный водитель не сядет за руль такого автомобиля, поэтому требуется подготовка специалистов.

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