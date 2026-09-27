РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13392 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников
3 600 11

Россия атакует Украину "шахедами": в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Россияне наносят удары с помощью "шахидов" вечером 27 сентября

Продолжается российская атака с использованием беспилотников. Вечером в воскресенье, 27 сентября, в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 23:04 - Киевщина: реактивный БпЛА мимо Узина в направлении Фастова.

В 23:05 - Киевщина: еще один реактивный в направлении Яготина с севера.

В 23:21 - Реактивный БпЛА над Киевом! Через Выдубичи на Соломенку.

В 23:25 – Реактивный БпЛА на Дарницу.

В 23:28 - Полтавщина: группа реактивных БпЛА в направлении Глобино.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Читайте также: Вражеский БПЛА попал в многоэтажку в Дарницком районе Киева, есть пострадавшая, еще в двух районах горят автомобили. ВИДЕО (обновлено)

Автор: 

обстрел (35738) атака (2165) дроны (8274) Шахед (2538)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Чому не горить мацква ?
показать весь комментарий
27.09.2026 19:57 Ответить
+1
Знову обіцяють восени балістику, дай боже що була правда. Балістика прорветься, хоч лапотні вірять у свою вундервафлю С-400, наївні.
показать весь комментарий
27.09.2026 21:33 Ответить
+1
А скільки?
показать весь комментарий
27.09.2026 23:49 Ответить

Загрузка...

 
 