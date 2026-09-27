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Россия атакует Украину "шахедами": в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Продолжается российская атака с использованием беспилотников. Вечером в воскресенье, 27 сентября, в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 23:04 - Киевщина: реактивный БпЛА мимо Узина в направлении Фастова.
В 23:05 - Киевщина: еще один реактивный в направлении Яготина с севера.
В 23:21 - Реактивный БпЛА над Киевом! Через Выдубичи на Соломенку.
В 23:25 – Реактивный БпЛА на Дарницу.
В 23:28 - Полтавщина: группа реактивных БпЛА в направлении Глобино.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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+6 Sophia-Maria Duglass #550966
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+1 Степан Черниш
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